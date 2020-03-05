Пешеход всегда прав?

В наезде на ребенка в Ермолине жители обвинили мать и остутствие тротуаров.

Недавно в Ермолине произошло страшное ДТП - автомобиль сбил переходившего дорогу ребенка. И хотя обычно в таких ситуациях большинство людей выступают с резкой критикой в адрес автовладельца, в данном случае мнения горожан разделились.

Дело в том, что попавший под колеса малыш оказался на проезжей части по недосмотру матери. Более того: как заявили местные жители, прохожие здесь каждый день рискуют своими жизнями из-за неудачного расположения тротуаров и отсутствия пешеходного перехода.

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ

Каждому автовладельцу знакома фраза «пешеход всегда прав». Эта ёмкая формулировка подразумевает, что практически в любом ДТП с участием транспорта и прохожего вина будет лежать на водителе. С одной стороны, это действительно так, и находясь за рулем, человек обязан быть максимально внимателен и четко следить за ситуацией на дороге. С другой же, столь однобокая постановка вопроса слишком уж расхолаживает некоторых пешеходов, что порой ведет к неминуемой трагедии.

На прошлой неделе многих боровчан шокировала новость о том, что на улице Гагарина в Ермолине сбили ребенка. Страшное видео, на котором видно, как от удара малыш отлетает на несколько метров, быстро разошлось по социальным сетям и даже было показано по федеральному каналу. По счастливой случайности, никаких серьезных травм пострадавший не получил, но сам по себе случай вызвал большой резонанс. И пока часть пользователей принялась ругать водителя, другая неожиданно встала на защиту автовладельца.

Дело в том, что на кадрах прекрасно видно, как мать чуть было не погибшего малыша спокойно переходит дорогу в добрых десяти метрах впереди, погруженная в свой смартфон и нисколько не заботясь о том, как её чадо минует проезжую часть.

Такое поведение родительницы боровчане нашли возмутительным, напомнив, что дорога - это место повышенной опасности, и здесь ребенка нельзя отпускать ни на шаг, а подобная безответственность и вовсе преступна.

Их оппоненты, напротив, указывали на то, что все это - житейская ситуация. Ребенок мог закапризничать, из-за чего мама решила показательно уйти, и все произошло случайно. А вот водителю следовало бы ездить помедленнее и вообще проявить большую внимательность.

ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК

В этом споре неожиданно нашлась и третья сторона, обвинившая в случившемся городскую администрацию. Да, переход горожане совершали в неположенном месте, но все это оттого, что вдоль дороги просто нет тротуаров, чтобы людям не приходилось выходить на проезжую часть.

- Учитывая, что вокруг, по сути, придомовые территории обходных путей, и пешеходных дорожек для безопасного прохода здесь хватает, а неподалеку есть размеченный переход, - парирует эти выпады заместитель главы администрации г. Ермолино Александр ИСАЕВ.

На самом деле, выйдя на местность и осмотревшись, понимаешь, что обе стороны несколько лукавят. Тротуары вдоль дороги действительно есть, но не везде. Выезды из дворов, разгрузочные зоны магазинов и огороженные участки с зелеными насаждениями просто не позволяют сделать пешеходную зону вдоль всей дороги. Вот и получается, что она проходит сначала с одной стороны, затем обрывается и через двадцать метров появляется уже на другой стороне дороги. И так на всей протяженности.

Пешеходный переход здесь действительно есть, но от места происшествия до него метров 200, что в понимании некоторых жителей слишком большое расстояние.

Примечательно, что несмотря на столь резонансный случай, ермолинцы, как ни в чем не бывало продолжают ходить туда-сюда по проезжей части, аргументируя это тем, что так делали всегда, а через дворы идти дольше и вообще неудобно.

В итоге получается, что в данной ситуации сложно назвать виновной одну сторону. Городским властям не мешало бы подумать над оптимизацией местной дорожной сети, а жителям - над собственной безопасностью. Что же до самого ДТП, то пока известно, что на мать ребенка был составлен протокол, а будут ли какие-то меры применяться к водителю, пока не ясно.

Степан ФЕДОРОВ

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