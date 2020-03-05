Резиденты экономической зоны расплатятся за разбитую дорогу

Уже вторую неделю проблема проезжей части в деревне Куприно находится на слуху у всего района. Из-за слишком мягкой зимы грунтовое покрытие здесь превратилось в непролазную хлябь, проехать по которой, не рискуя увязнуть, могут разве что грузовики.

Районные и местные власти стараются держать ситуацию на контроле, а ДРСУ №5 проводит работы по поддержанию дороги в приемлемом состоянии, но пока сказать о том, что проблема решена, все еще невозможно.

С проблемой грязи на улицах в последние недели зимы столкнулись многие поселения района. Но далеко не везде эта беда приняла столь ужасную форму, как в деревне Куприно. Вынужденные каждый день пробираться по вязкой массе, в которую превратилась дорога, местные жители забили тревогу в социальных сетях и даже обратились за помощью в региональное министерство.

Реакция не заставила себя ждать, и на месте сразу же начались работы по отсыпке. Как заверил директор ответственного за этот участок ДРСУ№5 Федор СЕЧИН, его сотрудники продолжат заниматься укреплением дорожного полотна до тех пор, пока она не станет пригодной для пешеходов и автомобилистов.

К сожалению, сами купринцы принятой мерой остались недовольны и все еще надеются на то, что чиновники смогут придумать вариант получше, аргументируя свою позицию фотографиями и видео, на которых видно, что щебень действительно не слишком спасает ситуацию.

Свою лепту в уничтожение дороги вносят и снующие туда-сюда грузовики, идущие в сторону расположенной немного дальше экономической зоны. Как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, возможно, именно они станут «спасательным кругом» для местных жителей.

Дело в том, что в будущем транспортный поток будет расти, а значит, неизбежно встанет вопрос об асфальтировании этого участка дороги, на чем и будут настаивать чиновники. В ближайшей же перспективе районные власти попробуют договориться с предпринимателями о том, чтобы те оказали помощи в содержании дороги и помогли привести её в порядок в ближайшее время.

Также наряду с этим глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ задумался о создании нового пешеходного тротуара, по которому жители могли бы без проблем добраться от населенного пункта до расположенной неподалеку трассы А-108.

- Задача не самая простая, и на пути к реализации нам предстоит столкнуться с большим количеством различных помех. Тем не менее, делать что-то надо, а значит, будем думать над техническими решениями и искать наиболее подходящее, - отметил Николай Константинович.

Обсуждение этой задумки должно будет состояться в стенах районной администрации уже на следующей неделе. Между тем, уставшие от грязи жители тоже не намерены сидеть сложа руки. На 7-е марта они назначили сход, где помимо прочих важных вопросов будет обсуждаться и «дорожный». А значит было бы неплохо, если бы в этом мероприятии приняли участие, как представители исполнительной власти, так и ДРСУ, способные ответить на неизбежные вопросы купринцев.

Семен ФРОЛОВ

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