Звонок совести

Две недели назад в Балабанове срезали металлические лавочки, которые были установлены для горожан на береговой территории реки Страдаловки. Неизвестный (возможно, не один) взял и самым наглым образом украл муниципальное имущество. Причем, умудрился сделать это так, чтобы не попасть в камеру наблюдения.

Она - камера-- к такому акту вандализма и готова-то не была, поскольку установили её так, чтобы в объектив попадали машины, на которых "самые немощные" горожане направят проехать на территорию, где гуляют пешеходы: пенсионеры, родители с колясками и дети. Никто и подумать не мог, что у кого-то поднимется рука не просто изуродовать элементы благоустройства (что для Балабанова, к сожалению, не редкость), а оставить о них только воспоминание в виде торчащих из земли огрызков опор.

Естественно, об этом факте администрация заявила в полицию, и сотрудники ОМВД по Боровскому району работают по своим каналам. Однако такое хамское отношение к городу не могло остаться без возмущения со стороны главы администрации Сергея Галкина.

Он, конечно, человек сдержанный, яркими эпитетами и фразеологизмами не бросается. А потому всё, что думает о случившемся, вложил в слова о том, что не понимает, как вообще можно так поступать с городом и как при таком отношении благоустраивать территории.

Не понимает Сергей Павлович и людей, которые могли знать о происходящем. Во-первых, лавку спилили не одну, следовательно, для этого вору пришлось сделать несколько ходок к берегу. Отсюда вывод, что не увидеть странного гражданина со спиленной лавкой в руках случайные прохожие не могли. Во-вторых, вероятнее всего, срезали конструкции из-за металлических оснований с последующей целью сдать в металлолом. Исходя из этого, очевидцами данного преступления могли стать несколько человек. Но почему никто не сообщил об увиденном?

Всех тех, кто, как и Галкин, не понимает столь бессознательную позицию, глава администрации просил в подобных случаях сразу звонить в полицию, диспетчерскую службу при администрации города или по единому телефону экстренных служб. Надеюсь, вы понимаете разницу между "стукачеством" и гражданской позицией.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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