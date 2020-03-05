План «Полиглот». Боровские школьники останутся без китайского языка

Без малого три месяца отделяют учащихся 9-х и 11-х классов от выпускных экзаменов. На сегодняшний день они уже определились с предметами, знания по которым будут защищать, чтобы получить необходимые баллы для поступления в образовательные учреждения высшего звена.

Примечательно, что желающих сдать ЕГЭ по иностранным языкам с каждым годом становится больше, и особую популярность начинает набирать китайский язык, который для боровских школьников остается недосягаемым.

ПРОЦЕНТ ВЫБОРА

Рособрнадзор озвучил результаты выбора выпускников российских школ в отношении предметов, которые им предстоит сдавать на ЕГЭ и ГИА в 2020 году. Согласно этой информации, у одиннадцатиклассников самым популярным экзаменом по выбору остаётся обществознание, его предпочли 48% учеников. 21% отдали предпочтение физике, 19,8% выбрали биологию, 16,6% - историю, 13,6% - информатику и ИКТ, 13,4% - химию, 8,2% - литературу, 2,9% - географию.

Среди иностранных языков, которые выпускники готовы сдавать на итоговых экзаменах, самым популярным остался английский: его выбрали более 104 тысяч участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 1 873 человека, по французскому - 1 247 человек, по китайскому - 358 человек, по испанскому - 307 человек.

Примечательно, что именно китайский язык набирает популярность у российских выпускников. Ничего удивительного здесь нет, поскольку эта страна готова открывать российским специалистам большие перспективы. Однако взглянуть на них у боровских школьников пока нет возможности, и когда она появится, сказать сложно.

ИСПАНСКИЙ ПЛАН

В число озвученных выше процентов вошли и школьники Боровского района, которые со 2 марта начали сдавать ВПР - Всероссийские проверочные работы. Их впервые ввели в 2015 году для изучения среза знаний учеников по разным предметам, чтобы оценить уровень подготовки в образовательных учреждениях среднего звена. Поэтому для самих школьников, а в особенности для девяти- и одиннадцатиклассников, это не более, чем лишняя встряска в период активной подготовки к экзаменам.

В самой массовой школе Балабанова - СШ №1 - ученики 9-х классов наибольшее предпочтение для сдачи ГИА отдали обществознанию и химии. В 11-х классах «общество» тоже стало самым популярным предметом по выбору. А вот с иностранным языком на ЕГЭ раздумывать не пришлось: в школе преподают только английский. Однако, уже со следующего учебного года здесь появятся «двуязычные» классы.

- Введение в школьную программу второго иностранного языка - требование Федеральной государственной образовательной системы. С сентября 2020 года он, в качестве факультатива, будет введён для учеников пятых классов. В нашем случае это испанский язык, поскольку у нас есть преподаватель, владеющий им. Других вариантов, к примеру, набирающего популярность китайского языка, мы позволить себе не можем из-за отсутствия специалистов, - рассказывает директор СШ №1 Людмила КНЯЗЕВА.

ТРАДИЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В боровской школе № 1, которая является самым массовым учреждением среднего образования в районе, выпускники 9 и 11 классов тоже предпочитают сдавать на итоговых экзаменах обществознание. И здесь срабатывают два основополагающих фактора. Во-первых, это самый распространённый предмет, баллы по которому учитываются при зачислении на многие направления в вузах. Во-вторых, его преподаёт директор школы - Сергей КУПРАНОВ, человек, который имеет природный дар педагога, способного донести информацию интересно и доступно до каждого ученика.

Что касается требования ФГОС по второму иностранному языку, то в боровской школе его тоже введут с сентября 2020 года в качестве факультатива для учеников пятых классов.

- У нас есть хороший учитель французского языка, она сможет заинтересовать детей новым предметом, и сделать так, чтобы ученики не испытывали перегрузок с введением дополнительного урока, - делится Сергей Васильевич.

Относительно перспектив расширения вариантов иностранных языков для изучения, Купранов говорит, что не видит необходимости бросаться на поиски преподавателя китайского. Если в школе и появятся новые направления, то это будут традиционные европейские.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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