Бороться с палом травы в Боровском районе будут с помощью спутников

На прошлой неделе глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ напомнил коллегам об опасности пала травы. Волновался Николай Александрович не зря, и уже в этот понедельник сотрудники МЧС доложили о трех случаях возгорания сухой растительности.

После этого было решено активизировать работу по предотвращению подобных ситуаций, как со стороны местных властей, так и силами пожарных. А главным оружием в борьбе с огнем станут спутниковая фотосъемка и красноречие.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ

В прошлом году случаи пала травы серьезно подпортили нервы боровским огнеборцам. Во время пожароопасного периода бывали дни, когда сотрудники МЧС работали без отдыха по паре суток.

Серьезную помощь спасателям оказали местные добровольные команды, но даже с учетом этой поддержки 2019-й выдался довольно напряженным.

Чтобы подобное не повторилось в этом году, районные чиновники призвали заняться профилактикой уже сейчас. Тем более, что из-за отсутствия снега горение сухостоя стало возможны начиная с конца февраля. Только на прошлой неделе зарегистрировали 3 случая пала травы, при этом как отметил начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, среди этих возгораний больше всего пожарных обеспокоил случай в Боровске.

Казалось бы, в городских поселениях переживать из-за горящих полей должны переживать в меньшей степени, однако, учитывая долю частного сектора в Боровске, обеспокоенность спасателей имеет под собой основания.

Как пояснил заместитель главы местной администрации Дмитрий ГОРОШКО, сейчас чиновники активно занялись профилактикой и надеются, что подобных случаев больше не повториться.

- По большей части мы общаемся с населением и предпринимателями, поскольку это очень важно - предупредить людей о рисках и, возможно, уберечь от необдуманных действий. Также мы активно сотрудничаем с лесхозом и земельным отделом и следим за тем, чтобы прилегающие к городу сельскохозяйственные участки содержались в подобающем виде. Более того, когда земля подсохнет и можно будет проехать по полям мы наймем технику и проведем противопожарную опашку наиболее опасных участках, - рассказал Дмитрий Борисович.

ПОДДЕРЖКА ИЗ КОСМОСА

С этой позицией согласны и пожарные, поскольку именно земли сельхозназначения за которыми не следили собственники и были местом наиболее серьезных возгораний. Особенно сильно от этого пострадало СП «Совьяки», где под угодья выделено большое количество территории.

- Мы продолжаем нашу работу с владельцами полей, проводим встречи, собрания, консультации. На сегодняшний день это главный инструмент который есть в нашем распоряжении, поскольку полномочия по земельному контролю находятся у районных властей, а мы со своей стороны поддерживаем их через административную комиссию и просветительскую работу, - отметил глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ.

Иными словами, серьезных изменений относительно принимаемых мер и распределения обязанностей в этом году ждать не стоит, а главным новшеством в предотвращении пала травы станет применение современных технологий.

Как рассказал Ларионов, начиная с середины апреля, сотрудники МЧС получат доступ к спутниковым снимкам предоставляемым компанией «Калугаинформтех». Благодаря этим детальным изображениям, можно будет не только оперативнее реагировать на происшествие, но и отслеживать, как собственники следят за своими участками, чтобы вовремя принимать меры к нерадивым землевладельцам.

Районные власти эту идею поддержали, однако возглавляющий администрацию Николай КАЛИНИЧЕВ настоял на том, чтобы спасатели провели переговоры со своим руководством и спутниковые данные начали использоваться уже в ближайшее время, а не когда начнется самая «горячая» пора.

Степан ФЕДОРОВ

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