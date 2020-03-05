В поселениях района встретили весну музыкой и блинами

Традиционно празднование Масленицы связывают с окончанием зимы и началом потепления. В поселениях Боровского района из года в год этот праздник отмечают веселыми гуляниями и вкусными блинами, а творческие коллективы и работники культуры всегда стараются придумать для жителей что-то яркое и запоминающееся.

Так было и в этот раз, тем более, что сжигание чучела, символизирующего холода и стужу, совпало и с календарной сменой времен года.

Масленица - отличный пример праздника, который, являясь православным, сохранил в себе черты старых славянских традиций. Сегодня он символизирует как начло Великого Поста, так и смену времен года, ну а для большинства жителей это просто отличная возможность весело провести время на свежем воздухе.

Например, в совхозе «Боровский» принять участие в традиционных забавах и посмотреть на номера творческих коллективов ежегодно собирается много желающих. Помимо интересных состязаний с народным колоритом и вкусных угощений, здесь была насыщенная детская анимация, а потому ни один гость не ушел без ярких впечатлений.

- Праздник прошел очень задорно и весело, как, в принципе, и каждый год. Поплясали, попели, поели блинов - в общем, соблюли все традиции и будем рады видеть еще больше гостей в нашем поселении на следующей Масленице, - поделился впечатлениями глава местной администрации Антон МАСЯНК.

Согласен с коллегой и возглавляющий исполнительную власть СП «Совяьки» Николай ГАЛЕНКОВ, отметивший, что это не просто веселые гуляния, но и хороший повод провести время со своими близкими.

- В такие праздники очень важно, что все мы собираемся вместе, и было приятно видеть много семей, которые приходили поучаствовать в гуляниях. Мероприятие прошло в теплой атмосфере. Было много веселых конкурсов, а чучело сгорело без каких-либо проблем, значит, будем надеяться на теплую погоду летом, - отметил Николай Константинович.

В соседнем СП «Асеньевское» праздник и вовсе отмечали сразу на двух площадках. Как рассказала глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА, в этом году больший упор был сделан на развлекательную программу для самых маленьких жителей поселения.

- В первую очередь, такие яркие представления интересуют именно детей, поэтому наши работники культуры постарались сделать анимацию максимально красочной, разнообразной и активной. Получилось все хорошо, и довольными остались как сами ребята, так и их родители, - рассказала Ирина Николаевна.

Не отставали от сельских поселений и в городах. В Балабанове массовый театрализованный праздник «Широкая Масленица» собрал на площади у городского Дома культуры горожан от мала до велика. Режиссер мероприятия Олеся ВОЛКОВА учла не только вековые народные традиции, но и современные запросы балабановцев. Здесь были и традиционные бои мешками, петушиные бои, конкурс гиревиков, а для любителей селфи организованы фотозоны во главе с трехметровыми самоваром и матрешкой.

Над созданием праздничного настроения трудилась большая команда: Балабановский Дом культуры, городская библиотека, спортивный клуб «Панкратион», Центр физкультуры и спорта, Волонтерский отряд Дома культуры.

Организаторы праздника каждый год стараются предложить что-то новое, учитывая отзывы горожан, чтобы каждый раз, как и в этом году, на площади царила дружелюбная и теплая атмосфера.

Самым главным центром празднования для всего района стал Боровск. Здесь жителей ждало множество различных ярких моментов, начиная от борьбы на руках и лазания за сапогом и заканчивая ярмаркой народных умельцев. Кульминацией же стало сожжение чучела. И пусть зима в этом году выдалась необычайно теплой, большинство горожан с радостью встретили наступление нового времени года, несущего с собой пробуждение природы.

Семен ФРОЛОВ

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