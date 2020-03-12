Материться можно? Боровчане дали оценку качеству медицинских услуг

Здравоохранение - такой вид социальной услуги, который сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Человек появляется на свет благодаря акушерам и переходит в мир иной со стола патологоанатома. Между двумя этими точками встречи с докторами зависят от особенностей организма и степени самосохранения от несчастных случаев.

Но, как ни крути, прибегать к помощи медицины приходится всем, даже тем, кто до последнего откладывает визит к людям в белых халатах, и встречи эти не всегда приносят ожидаемый результат.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мало что утомляет человека так, как ожидание своей очереди к врачу, особенно в государственной поликлинике, для которой электронная запись - формальность, не имеющая ничего общего с идеей сохранения времени пациента и намека на самоорганизацию. По этой причине моё общение с врачами имеет исключительно «острый» характер - когда врожденное титаническое терпение дает слабину.

Так случилось в середине января, когда в час ночи дикую боль в области желудка не смоги унять ни спазмолитики, ни анальгетики. Дети, глядя на поток слёз из моих глаз, вызвали «скорую». Отмечу, что экстренная служба искренне удивила своей оперативностью - приехала через считанные минуты.

Доктор провел осмотр, подавил живот справа, спросив, не болит ли, от чего неприятные ощущения перекочевали именно туда: сначала потихоньку, а часа через полтора уже нестерпимо. Не помогли даже два укола с лекарством «лишнего не вколем», сделанные врачом «скорой помощи». А потому все те же дети (слава богу, уже взрослые) повезли меня в приемное отделение Боровской ЦРБ. А собственно, почему нет: ведь доктор службы «03» сказал-- если будет хуже, сразу езжайте в Боровск, там вам УЗИ сделают и анализы возьмут.

То, что этот доктор был из будущего, я поняла позже, когда медсестра приемного отделения сильно удивилась моему намерению сдать кровь и сделать УЗИ в третьем часу ночи. Все, на что я могла рассчитывать - осмотр врача, который вновь надавит мне на и без того болящий правый бок. Если бы не желание пожить ещё и настойчивость дочери, я бы уехала домой. Но в силу озвученных обстоятельств, стала ждать доктора. Замечу, в приемном отделении в эту ночь было на удивление пусто - только я. Тем не менее, встреча с доктором произошла спустя сорок минут ожидания сквозь слёзы и после двух звонков медсестры приемного отделения дежурному врачу.

Пришедший молодой и недовольный хирург начал с того, что потребовал выйти в коридор дочь. На мой вопрос «зачем?», ответил: «Вижу, вам уже легче! Тогда я пойду». После недолгого и неприятного диалога он-таки пощупал мой бок и, не делая никаких записей и рекомендаций, направился на выход, бросив через плечо «В понедельник идите к врачу!». То, что впереди воскресенье ( и его следовало как-то пережить), было уже не так важно, как осознание того, что человек, который вроде как осматривал меня, отправил к ВРАЧУ! А кто тогда он?

На дворе март, следовательно, понятно, что я ещё жива. Но вот совет УЗИ-диагноста срочно делать операцию оставила на откуп своему терпению и везению, поскольку весьма вероятно, что на плановой операции могу встретиться все с тем же хирургом, отправившим меня к врачу.

ЗАЧЕМ СТРОИЛИ ПОЛИКЛИНИКУ?

В общем, ничто так не помогает войти в ситуацию, как личный опыт. Однако поделиться им надоумило не кто-нибудь, а Министерство здравоохранения Калужской области, которое на свой странице в ВК напомнило жителям региона о возможности дать оценку работе медиков, пока, правда, ведущих прием.

«С конца декабря 2019 года в Калужской области заработала «Система оценки качества медицинских услуг». В поликлинических отделениях Калужской области теперь можно оценить качество оказываемой медицинской помощи, предоставленной конкретным врачом. Для этого необходимо подойти к информационному терминалу «Системы оценки качества медицинских услуг», расположенному в холле поликлиники, отсканировать полис обязательного медицинского страхования и оценить качество полученной медицинской помощи. В разделе «Статистика» можно посмотреть рейтинги врачей в данной медицинской организации» - говорится в сообщении.

Рейтинг электронного голосования, честно говоря, сомнительная затея. Во-первых, он не отображает конкретных ситуаций, а во-вторых, далеко не все пациенты после приема врача прямиком отправляются оценить его работу-- хорошую, уж точно.

А потому мы напрямую спросили у участников группы в ВК «Новости Боровского района», как они оценивают качество медицинских услуг местного здравоохранения? Вполне ожидаемо, что большинство мнений оказались негативными.

Екатерина АФОНИНА:

Ребенку годик, на выходных была температура 39.2. Позвонили в приемный покой, ответ -детского врача нет, терапевта - нет, может посмотреть хирург. Предложили ехать в платную клинику. Какая может быть оценка? Спасибо, что приняли в Обнинске.

Настасья КИСАРИНА:

- Материться можно? При оценке...

Алексей АЛЕКСЕЕВ:

- Ужасно. Лежу только в Калуге.

Алексей СЕЛЕЗНЁВ:

- Каких услуг качество надо оценить? Можем оценить отсутствие медицинских услуг, врачи в поликлинике в Боровске вообще хамло, мало того, что работают по полтора часа три раза в месяц, так и в это время могут, не стесняясь, пойти чайку попить.

Татьяна БОНДАРЕНКО:

- Ужасная медицина, что в Боровске, что в Балабанове. Лечиться совсем невозможно. К неврологу записана была, больше месяца ждала. Как такое возможно? Я сегодня болею - окажите помощь, а через месяц меня, может, уже и н будет!

Ульяна НИКУЛИНА:

- Качество услуг разное. В Боровской больнице какие-то врачи очень хорошие и достаточно сдержанны, а какие-то-- зазнавшиеся и ждущие денег индюки!!!Всегда наших детей выручают педиатры -Нурдавлетова В.Н.(принимает без проблем даже при дежурстве ночью и всегда помогает), а также мне нравится Калачева Т.С. Из детских врачей мне также хотелось поблагодарить Шавырину Т.В. (детский хирург), не раз помогала моим детям и четко делала свою работу. Из взрослый врачей также хочу поблагодарить Воронину Л.К.(гинеколог) - вела мою беременность, нареканий нет, одна благодарность. Также хороший врач Старцев А.А.(терапевт, мой участковый врач) очень грамотный и хороший человек. Хорошее родильное отделение (рожала второго ребёнка, и из врачей понравились Добровинская и Лисова, из медсестёр - Матросова). В приемном покое тоже всегда сдержанно отвечают и помогают. Мы там, к сожалению, бываем часто, и хамства не видела, может, на хороших людей попадала. О плохом писать не хочу, к сожалению, этого в больнице хватает. Совершенно не хочется попадать в отделения - там полный бардак.

Galina Ivkina:

- Зачем выстроили огромное здание в Балабанове - отапливают его, электроэнергию тратят огромную, если там нет врачей! Раньше проще было попасть на прием. Денег столько угрохали, а толку нет. Все только еще хуже стало.

Юрий ПОЛИЩУК:

- Сначала нужно обеспечить присутствие врачей в больнице и работоспособную «скорую помощь». С сентября 1991 года разваливали советскую модель общественного здравоохранения, и теперь сидим мы все у разбитого корыта.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Несмотря на общий негативный оттенок комментариев о качестве боровской медицины, у большинства недовольных жителей района есть альтернатива - отправиться в платные клиники. Удовольствие, конечно, не из дешёвых, но там за деньги каждому пациенту несказанно рады и готовы оказать любую помощь, вплоть до оперативного вмешательства.

Но как быть боровчанам, которые в силу возраста и одиночества не могут позволить себе не только платные услуги медиков, но и до бесплатных добраться не в состоянии?

Как рассказывает директор балабановского Центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Виктория РУДНЕВА, её сотрудники постоянно сталкиваются с проблемами, которых, в принципе, быть не должно.

- Возникают сложности с выпиской лекарств для наших подопечных. В силу своего плохого здоровья они не могут самостоятельно посещать врача даже в сопровождении соцработника хотя бы для того, чтобы выписать необходимые лекарства. Наши сотрудники делают это за них. Существует межведомственное соглашение, на основании которого данный процесс должен упрощать процедуру. Но на практике соцработники проходят все мытарства с выпиской лекарств, как пациенты: сначала выписывают рецепт у терапевта, потом идут делать отметку в компьютере, возвращаются к врачу, идут ставить печать на бумаги! А ведь у каждого нашего специалиста больше десяти стариков и инвалидов на обслуживании! Вы представляете, сколько времени приходится тратить на эти бега? - рассказывает Виктория Руднева.

Если уж такой бумажный вопрос до сих пор не отлажен, то чего говорить о проблеме вызова на дом к одиноким старикам «узких» специалистов! К ним и относительно здоровые пациенты попадают с великим трудом и порой после того, как миновал пик заболевания. Так что, оценивая качество боровского здравоохранения, местные жители могут себе позволить материться, но пока сдерживаются, вероятно, по-человечески надеясь на лучшее.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Медицина»