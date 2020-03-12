Без вариантов? Ермолинской Думе придется «изгнать» Александра Раковича

В конце 2019 года депутаты городской Думы г. Ермолино прогремели на весь район своей сплоченностью и непоколебимостью. Эти качества народные избранники продемонстрировали открыто, в присутствии заместителя прокурора Боровского район Ивана ЕВСТРАТОВА, лично пришедшего на официальное заседание.

Результатом такой позиции стало недавнее решение суда, которое обязало местных парламентариев исполнить-таки законные требования надзорного органа в части лишения мандата одного из своих коллег.

Напомним, в далеком 2017 году в Ермолине кипели страсти вокруг уголовного дела в отношении депутата Александра РАКОВИЧА. Его обвинили в клевете, распространённой через Интернет широкому кругу лиц, провели следствие, после чего суд признал его виновным. Александр Александрович без боя не сдался и пытался обжаловать вердикт, но безрезультатно.

В общем, эта история могла на том и закончиться, если бы Ракович не носил гордое звание депутата и не представлял интересы своих избирателей в местном органе власти. Поскольку закон не позволяет занимать такую должность гражданам с уголовной судимостью, данный депутат должен был, в идеальном варианте, сдать мандат и уйти из Думы. Но по ряду причин он этого не сделал, а потому на заседание ГД пришел представитель районной прокуратуры, который объяснил остальным парламентариям, что они в обязательном порядке должны принять решение о досрочном прекращении полномочий Александра Раковича.

Александр Александрович и в этот раз не сдавался, выдвигая аргументы, по которым он не собирается бросать избирателей. А депкорпус своим бездействием его поддержал. Возможно, конечно, некоторые депутаты запутались в буквах закона и по каким-то причинам не поверили в правоту стороны прокуратуры, а потому решили дождаться ещё одного суда - того, который бы обязал их изгнать коллегу из своих рядов.

Собственно это решение и было недавно принято Боровским районным судом, куда прокуратура обратилась с требованиями «о признании незаконным (если цитата, то пусть, как было) бездействия городской Думы, а также о возложении обязанности на ближайшем заседании досрочно прекратить полномочия депутата».

Казалось бы, вот и развязка мелодрамы! Ермолинские депутаты обязаны лишить полномочий коллегу. Но! Решение суда в законную силу ещё не вступило. Следовательно, у Александра Раковича есть время объявить новый бой, а у его коллег - посидеть тихонько в ожидании конца срока полномочий, который истекает в сентябре. При таком развитии событий местные депутаты получают шанс разойтись друг с другом, как говорится, без обид.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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