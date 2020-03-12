Моя хата с краю? «КРЭО» не торопится решать «мусорные» проблемы Боровского района

Переход на новую систему обращения с ТКО в прошлом году обернулся для поселений Боровского района целым ворохом различных проблем, начиная от графиков вывоза и заканчивая организацией контейнерных площадок.

Все это время единый экологический оператор обещал исправить ситуацию, уточняя пожелания местных администраций и устраивая совещания, толку от которых, к сожалению, было немного.

Последняя встреча чиновников и «КРЭО» состоялась на прошлой неделе, но даже в десятый раз отвечая на одни и те же вопросы, представитель калужского монополиста не дал никакой конкретики, сославшись на то, что в будущем ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

ЧЕРЕЗ «ГУБУ»

От каждого большого совещания с «КРЭО» жители и чиновники всегда ждут решения проблем, которые остаются без внимания уже больше года. Несмотря на все обещания, калужский оператор так и не смог наладить работу своих перевозчиков таким образом, чтобы жители поселений были ею довольны, тем более, учитывая принцип расчета тарифа.

На минувшей неделе в центре внимания в очередной раз оказались графики вывоза и контейнерные площадки. При этом заместитель директора «КРЭО» Сергей ПЛЕТЕНКИН даже не пытался показать заинтересованность в решении проблем Боровского района. Больше внимания он уделил «переводу стрелок» на местных чиновников, а порой и вовсе позволял себе повышать голос на своих коллег: главе администрации СП «Ворсино» Георгию ГУРЬЯНОВУ даже пришлось сделать Плетенкину замечание относительно выбранного для общения тона.

В ОЖИДАНИИ КОЛЛАПСА

Представителя экологического оператора спросили по поводу замены контейнеров - в декабре по всему району привычные жителям баки заменили более вместительными восьмикубовыми. Делалось это по инициативе перевозчика, чтобы избежать мусорного коллапса во время новогодних праздников, по окончанию которых было обещано вернуть прежние емкости. Но за окном март, а сдерживать данное слово «мусорщики» не спешат.

- Я, конечно, понимаю, что вам так работать, может, и удобнее, но большой контейнер заполняется медленнее, мусор лежит дольше, из-за чего соответствующий запах. К тому же, из этих баков бродячим животным отходы доставать гораздо легче. Давайте, все-таки, займемся решением этого вопроса, ведь наши площадки рассчитаны под контейнеры меньшего размера, восьмикубовые на них не влезают, - отметил глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.

Поддержали его и коллеги из городских поселений, где здоровенные емкости для ТКО не только портят внешний вид благоустроенных дворов, но и становятся источником захламления прилегающих территорий, по которым ветер разносит легкий мусор.

В ответ на эти претензии вновь прозвучало обещание - поговорить с перевозчиком. Чем именно закончится этот разговор, сказать сложно, поскольку сам Сергей Плетенкин считает необходимым подождать с возвратом маленьких контейнеров. Дескать, надо пережить предполагаемый майский коллапс с мусором.

БЫЛО ВАШЕ - СТАЛО НАШЕ

Контейнерам на минувшем совещании было уделено особое внимание. Например, заместитель градоначальника Балабанова Михаил ИВАНОВ задал Плетенкину вопрос: как в дальнейшем планирует развиваться «КРЭО»? В самом густонаселенном городе района начали модернизацию контейнерных площадок через муниципальную программу. Здесь уже оборудовано несколько мест сбора ТКО и закуплены на замену старым бакам современные «евроконтейнеры». Но перевозчик, в свою очередь, выразил недовольство этой мерой, поскольку у него нет машин, которые могут их обслуживать. Этот вопрос тоже было обещано проработать, как и всю логистику в целом - в зависимости от разновидности баков от поселения к поселению должны будут курсировать мусоровозы необходимого типа.

Также Плетенкин отметил, что если областное финансирование не сократится, то в августе для Боровского района закупят 90 обычных контейнеров и 18 заглубленных. Подобную щедрость от экологического оператора можно назвать очень своевременной, особенно с учетом озвученной главой администрации СП «Совхоз Боровский» Антоном МАСНЯКОМ проблемы с исчезновением емкостей под мусор.

- На сегодняшний день в нашем поселении я могу назвать 3-4 площадки, которые состоят в реестре, но там не стоит ни одного бака. Мы места для сбора отходов оборудовали полностью, а сейчас жителям приходится за свои деньги вывозить мусор. Эти баки забрал перевозчик и по какой-то причине не вернул. Более того, я их своими глазами видел в Обнинске - они у нас маркированные. Также есть несколько примеров, когда забирают новые емкости, а оставляют вместо них старые и ржавые, - отметил Антон Александрович.

Ответом на упрек стало уже привычное обещание разобраться. Учитывая такую тактику, складывается впечатление, что реальных действий от «КРЭО» ждать не стоит, и собранные пожелания от глав администраций боровских поселений по поводу корректировки графика вывоза в летний период могут остаться без внимания. Ведь ни для кого не секрет, что требования СанПин, предписывают «мусорщикам» при температуре свыше 5 градусов уборку ТКО ежедневно, а это происходит далеко не всегда.

ОБЩАЯ БЕДА

Еще одной темой для дискуссии стала проблема с уборкой дороги в районе полигона ТБО в деревне Тимашово. Грязь и мусор на проезжую часть выносят грузовики, едущие на карьер или полигон, а убирать за ними вынуждено ДРСУ №5. Подобное здесь случалось и раньше, но благодаря существовавшим устным договорённостям между районом и руководством свалки, проезжую часть удавалось поддерживать в приемлемом состоянии, однако с приходом «КРЭО» ситуация поменялась.

- Что касается грязи, то мы готовы использовать нашу технику для чистки грунтовой дороги. А говоря о мусоре, то здесь все сложно: ведь помимо наших машин полигоном пользуются и для утилизации промышленных отходов, к которым экологический оператор отношения не имеет. Людей, чтобы заниматься уборкой на постоянной основе, у нас нет, поэтому могу лишь обещать провести большой субботник в апреле, - отметил Сергей Викторович.

В этой ситуации представитель «КРЭО» прав. В обязанности организации не входит наведение порядка на проезжей части, тем более, что к загрязнению этой территории причастны только мусоровозы экологического оператора. Разбираться с проблемой должны сотрудники ГИБДД, штрафами вынуждая водителей соблюдать установленные правила и следить за тем, чтобы содержимое их кузова в нем же и оставалось. А то, что во всем районе сегодня работает всего один экипаж дорожной инспекции, точно не проблема калужского монополиста.

Тем не менее, Плетенкин обещал разослать письма всем подрядчикам, указав не необходимость работать аккуратно, дабы не сеять в отношении КРЭО лишний негатив. А для лучшей координации совместной работы решил взаимодействовать с начальником ДРСУ№5 Федором СЕЧИНЫМ по телефону.

По итогу же, совещание в очередной раз завершилось ничем. Никаких конкретных изменений в работе перевозчика анонсировано не было, а обещания разобраться с проблемами могут так и остаться словами.

Степан ФЕДОРОВ

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