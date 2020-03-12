Стиснув зубы. Недовольных дорогой жителей Куприно попросили потерпеть до июня

Необычайно теплая зима в этом году для купринцев стала причиной больших проблем. Как и во многих других деревнях, верхний слой грунтовой дороги расплылся и стал труднопроходимым. Однако ситуацию еще сильнее усугубили проезжающие в особую экономическую зону грузовики.

Дорожники стараются отсыпать проезжую часть, но до сих пор эта мера показала себя не слишком действенной, и 7-го марта жители Куприно собрали сход, на котором смогли задать чиновникам главный вопрос - как долго им еще предстоит жить в непролазной грязи?

ГРОМКИЕ ОБЕЩАНИЯ

В последние пару недель деревня Куприно попала в центр внимания всего района именно благодаря активности жителей. Они выкладывали в социальные сети видео и фото с ужасным состоянием дороги, обращались за помощью к властям и даже дошли до регионального министерства.

Так что в том, что в конечном итоге купринцы соберут сход, посвящённый проблемам населенного пункта, можно было не сомневаться. К слову, помимо местных жителей участие в собрании приняли и активисты соседних деревень, также страдающих из-за разбитой дороги.

Главными же гостями, которым и предстояло ответить на вопросы боровчан, стали начальник Отдела контроля качества дорог «Калугадорзаказчика» Илья СМИРНОВ и представитель особой экономической зоны Вадим ШЕСТАКОВ.

Естественно, больше всего вопросов у населения накопилось именно к дорожникам, а потому первое слово было предоставлено калужскому эксперту, который коротко рассказал о сложившейся ситуации. Отсыпка дороги будет продолжаться и дальше, поскольку других вариантов укрепить её просто нет. По просьбе жителей сюда на дежурство будет отправлен грейдер, чтобы оперативно устранять повреждения от проехавших грузовиков и не давать щебеночному слою расползаться.

Куда важнее, что в прошлом году был выигран тендер, и сейчас ведется разработка проекта, по итогу которого выглядящую сегодня удручающе проезжую часть заасфальтируют и осветят.

Не остался в стороне и представитель особой экономической зоны, объявивший, что ситуация должна в корне поменяться уже не позже июня.

- Мы намерены разгрузить этот участок дороги путем организации другого подъезда к строящимся объектам. Есть еще один заезд - через населенный пункт Иван Купала со стороны Ворсина, и в настоящее время там ведутся строительные работы Примерный срок окончания - 20 июня, но подрядчик говорит, что может закончить уже к концу мая. После этого весь транспортный поток должен уйти туда, - отметил Шестаков.

Также он пообещал поговорить с резидентами на счет выделения щебня, чтобы помочь ДРСУ проводить ремонт, и заодно напомнить водителям соблюдать скоростной режим.

НЕ ДАТЬ ЗАБЫТЬ

В целом же сложилось впечатление, что чиновникам удалось найти общий язык с местными жителями и хотя бы частично снять накопившееся напряжение. Уже есть договоренности о новых встречах, на которых населению больше расскажут о том, что такое «особая экономическая зона» и как она повлияет на жизнь окрестных деревень, а также после того, как будет готов проект, обязательно согласовать его с людьми.

- Ситуация, конечно, очень нехорошая, и люди ко мне обращаются с этой проблемой не первый год. К сожалению, учитывая, что это областная дорога, нам остается только надеяться на выполнение всех договоренностей и не давать о нас забыть. Большое спасибо всем активистам, которые привлекают внимание к ситуации, они очень помогают в этом большом деле, потому что необходимость в доведении купринской дороги «до ума» назрела давно. Здесь живут и инвалиды, и дети, и пожилые граждане! Такого безобразия с подъездными путями здесь быть не должно, - отметила депутат Районного Собрания Валентина МАЛОКОСТОВА.

Теперь вопрос лишь в том, сможет ли деревня «дотянуть» эти несколько месяцев, уповая на щебенку и спасительный грейдер «Калугадорзаказчика». Учитывая, что март обещает быть дождливым, не исключено, что чиновникам, которые сейчас говорят о том, что отсыпка-- единственный путь к восстановлению проезжей части, все-таки придется проявить креативность, или Куприно рискует оказаться отрезанной от внешнего мира.

Степан ФЕДОРОВ

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