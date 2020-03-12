12.03.2020

Комфорт по сказкам Пушкина. В Боровске появится ещё одна большая территория детства



За три года действия федеральной программы "Комфортная среда" поселения Боровского района успели «набить руку» на подготовке к реализации намеченных проектов. Теперь местные администрации приземляют (?) идеи благоустройства территорий заблаговременно, чтобы в течение весенне-летнего строительного сезона успеть довести задуманное до конца.

Особый вкус к этой работе появился в Боровске, который со своим напором имеет все шансы догнать передовика "комфортного" благоустройства - Балабаново.

 

ПО СОСЕДСТВУ

Поток жалоб боровчан на отсутствие или плохое состояние тротуаров, детских площадок и общественных территорий не иссякает. Однако такая активность жителей за последние три года перешла с платформы отсутствия перемен из-за безденежья на  желание получить внимание к проблемам, которые уже успешно решены на соседних улицах.

Учитывая географию и исходное состояние улиц и дворов города, этому муниципалитету ещё многое предстоит сделать, чтобы райцентр стал комфортным населённым пунктом для местных жителей и туристов. И пока федеральная программа поддерживает финансами поселения, желающие менять свои территории к лучшему, боровская администрация старается извлечь результат из этой возможности по максимуму.

В прошлом году "комфортные" деньги дошли до шести дворовых территорий города на улицах Чехова, Латышской и Рябенко. В новом сезоне преображение ожидает семь "придомовок" - улиц 8 Марта(21/1), Мира (38), Рябенко(8 и 3), Латышскую(5), П.Шувалова(24) и Советскую(14).

 

ДЕТСКИЙ МИР

Неоспоримое преимущество федеральной программы заключается в том, что она не позволяет органам власти скатываться только на уровень дворовых территорий. А потому благоустройство населенных пунктов становится очевидным большому количеству людей, для которых создают новые возможности для досуга.

В прошлом году, благодаря этому, в Боровске появился парк детского отдыха "Картинка", обосновавшийся на улице Ленина рядом с Музейно-выставочным центром. Его наполнение и ход строительства лично контролировала глава администрации Анжелика БОДРОВА.

Как рассказывает сити-менеджер, ей хотелось, чтобы в Боровске у детворы появилось достойное место для отдыха. Чтобы сюда горожане приходили семьями и чувствовали себя комфортно.

Сейчас эта идея, воплощенная в жизнь, радует боровчан и руководителей города, которые видят, что их усилия оценены жителями.

 

НА ОКРАИНУ

Поскольку удачный исход дела воодушевляет, останавливаться на одном реализованном проекте в Боровске не намерен. Здесь готовятся приступить к новому проекту, также направленному на создание условий для детского досуга.

В начавшемся 2020 году собираются построить детскую парк-площадку на улице Некрасова. Её тематика будет посвящена сказкам Александра Сергеевича Пушкина.

Территорию планируют разбить на несколько тематических зон, обустроить их пешеходными дорожками и освещением, озеленить деревьями, установить скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Итоговый вариант проекта ещё прорабатывается, но жители удалённого микрорайона улицы Некрасова надеются, что он учтет интересы всех возрастов местной детворы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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