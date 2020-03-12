Достучаться «до небес»

В конце февраля врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША рекомендовал представителям органов власти региона быть ближе к народу с помощью социальных сетей. Такой призыв на местах восприняли неоднозначно, поскольку те, кто не привык начинать свой день с просмотра "ленты" новостей и сообщений в гаджетах, не были морально готовы к таким резким переменам в своей жизни.

В принципе, ничего удивительного в такой боязни нет. Ведь в интернет- посланиях граждане часто не видят границ элементарного хорошего тона и начинают откровенно хамить. Не все, конечно, но встречаются такие субъекты, которые за глаза ведут себя не- корректно. Общаться с такими "активными" людьми, конечно, непросто, надо иметь опыт и особый склад характера, дабы самому не опуститься до хамства, но дать отпор. Можно, конечно, игнорировать подобные сообщения, но не в том случае, когда поставлен пусть неприятный, но злободневный вопрос. В этом случае хочешь-не хочешь, а диалог вести надо. И каким бы страшным ни казалось такое общение, выходить из «раковины» чиновникам придется.

Что касается самого врио губернатора, то он продолжает вдохновлять своих коллег собственным примером: помимо «старой» личной страницы в ФБ завел еще одну - в «ВКонтакте». Примечательно, что он не только постит там хронологию событий своих встреч, но и отвечает на поступающие вопросы. В общем, достучаться до калужских чиновников теперь стало намного проще. Ждем, когда эту эстафету переймут боровские.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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