12.03.2020

Достучаться «до небес»



В конце февраля врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША рекомендовал представителям органов власти региона быть ближе к народу с помощью социальных сетей. Такой призыв на местах восприняли неоднозначно, поскольку те, кто не привык начинать свой день с просмотра "ленты" новостей и сообщений в гаджетах, не были морально готовы к таким резким переменам в своей жизни.

В принципе, ничего удивительного в такой боязни нет. Ведь в интернет- посланиях граждане часто не видят границ элементарного хорошего тона и начинают откровенно хамить. Не все, конечно, но встречаются такие субъекты, которые за глаза ведут себя не- корректно. Общаться с такими "активными" людьми, конечно, непросто,  надо иметь опыт и особый склад характера, дабы самому не опуститься до хамства, но дать отпор. Можно, конечно, игнорировать  подобные сообщения, но не в том случае, когда поставлен пусть неприятный, но злободневный вопрос.  В этом случае хочешь-не хочешь, а диалог вести надо. И каким бы страшным ни казалось такое общение, выходить из «раковины» чиновникам придется.

Что касается самого врио губернатора, то он продолжает вдохновлять своих коллег собственным примером: помимо «старой» личной страницы в ФБ завел еще одну - в «ВКонтакте». Примечательно, что он не только постит там хронологию событий своих встреч, но и отвечает на поступающие вопросы. В общем, достучаться до калужских чиновников теперь стало намного проще. Ждем, когда эту эстафету переймут боровские. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Колонка редактора»

Звонок совести

День чужой радости

Молодежный сдвиг

Не проспи!

Эхо перемен долетело до Калужского региона

Вне власти
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
14
марта
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление