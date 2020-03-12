Тихим ходом. Дорогу на поле для многодетных семей в Красном построят до конца года

Ситуация с выдачей участков земли для многодетных семей в Боровском районе уже не первый год является предметом горячих споров. Хорошая по своей задумке инициатива оказалась настолько сложна в реализации, что тех, кто действительно приступил к строительству домов на полученных наделах, можно пересчитать по пальцам.

Виной тому отсутствие коммуникаций, подведение которых к участкам растянулось на годы. Однако работа не стоит на месте, и примером тому можно назвать поле рядом с деревней Красное, где, по словам чиновников, в этом году должна появиться автомобильная дорога.

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Сегодня, доехав до деревни Красное, поначалу не сразу понимаешь, где именно находятся выделенные многодетным семьям участки. Четыре года - достаточный срок для того, чтобы закончить строительство дома, или хотя бы подойти к завершающему этапу. Но на деле поле, отведенное под льготные наделы, практически не изменилось. Остовы строений можно наблюдать всего в двух-трех местах, и сразу видно, что работа продвигается не слишком активно.

Мечта многих боровчан о собственном доме разбилась об откровенно никудышную реализацию идеи. При этом обвинить во всем областные или районные власти тоже было бы неправильно - когда в правительстве постановили выделить землю, никто не задумался о том, где найти подходящие гектары со всеми необходимыми коммуникациями. А их подведение - процесс крайне трудоемкий.

В случае с Красным он, пусть медленными темпами, но продвигается в нужном направлении. Как рассказал глава местной администрации Николай ГАЛЕНКОВ, со временем все обещания властей будут выполнены, но зависит это не только от желания чиновников.

- К сожалению, процесс этот не быстрый и находится на контроле у властей района. Важно помнить, что подведение сетей к участку невозможно без участия ресурсоснабжающих предприятий, каждое из которых работает в соответствии со своим планом. Например, РЭС со своей частью справились достаточно быстро, - отметил Николай Константинович.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДОРОГИ

Более подробно о планах на этот год рассказал глава Районного Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, регулярно поднимающий этот вопрос не только на заседаниях представительного органа, но и на еженедельных планерках.

- Конечно, хотелось бы видеть более быстрые темпы, но работа движется-- и это самое главное. Наш район во всей области, наверное, единственный, где находят средства, чтобы как-то менять сложившуюся ситуацию. В этом году в рамках Фонда приоритетных проектов на деревню Красное было выделено 6 миллионов рублей, и мы обязательно будем и дальше держать руку на пульсе, чтобы об этих участках не забывали и все обещания были воплощены в жизнь, - отметил Анатолий Васильевич..

Это подтвердил и заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ, подчеркнув, что в этом году наконец-то будет решен один из самых важных вопросов - строительство дороги.

- Мы сейчас готовим все необходимые документы и планируем в скором времени начать создание проездов на земельном участке. Это одна из самых неотложных и в то же время трудоемких задач, но, тем не менее, мы планируем завершить её до конца 2020-го года, - рассказал Алексей Евгеньевич.

Возможно, именно этого и ждет сегодня большинство владельцев заветных участков. Ведь для того, чтобы заниматься строительством, им не придется продираться через расплывшуюся грунтовую дорогу, по которой в настоящий момент проедет далеко не каждый автомобиль.

Что же касается остальных коммуникаций, то в данном случае обычно не отличающихся расторопностью районных энергетиков и правда можно поставить всем в пример. На поле уже стоит подстанция, и к ней уже можно подключаться. А вот касательно сроков подведения «голубого топлива» чиновники пока не берутся делать никаких прогнозов. Своей очереди до сих пор ждут многие населенные пункты, так что необитаемое пока что поле вряд ли станет приоритетным направлением для работы ресурсников.

Степан ФЕДОРОВ

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