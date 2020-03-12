Смотреть всем! В Боровске появился кинозал

Долгое время боровчане, желающие посмотреть новинки кинопроката, были вынуждены ездить в соседний Обнинск, поскольку на территории района до недавнего времени сделать это было невозможно.

Исправить ситуацию взялись в администрации, приложив много усилий для открытия нового кинозала. Недавно все нюансы его работы были согласованы с депутатами Районного Собрания, а уже сейчас в РДК проходят тестовые показы самых свежих фильмов.

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

Поход в кинотеатр - один из самых популярных и при этом доступных видов досуга во всем мире. К сожалению, для жителей Боровского района он долгое время оставался несбыточной мечтой, поскольку для того, чтобы посмотреть фильм на широком экране, им приходилось выбираться в соседний Обнинск, преодолевая внушительные расстояния на личном или общественном транспорте.

Разговоры о том, что району необходим свой кинотеатр, шли не один год, но среди предпринимателей не нашлось тех, кто был готов взяться за организацию такого бизнеса, а у администрации не было свободных средств, чтобы заняться решением столь дорогостоящего вопроса. Ситуация изменилась в прошлом году, когда районному Дому культуры выделили 5 миллионов рублей на необходимое оборудование. Отделу культуры пришлось проделать немало работы, но в результате в Боровске все-таки появился свой кинозал.

Естественно, помещение выглядит скромнее, чем у обнинских коллег, но ничем не уступает в качестве. В холле зрителей ждут столики и мягкие диваны, где посетители могут отдохнуть в ожидании начала сеанса. Есть и свой буфет с различными прохладительными напитками, снеками и традиционным попкорном.

Сам зал для просмотра небольшой, но уютный, оборудован 58-ю комфортными креслами, а также современной аппаратурой для показа. В общем, все готово для того, чтобы начать принимать зрителей.

ЕДИНЫЙ ПРАЙС

Однако перед тем, как приглашать боровчан на сеансы, необходимо было согласовать цены на билеты с депутатами Районного Собрания, для которых этот простой вопрос неожиданно стал предметом дискуссии.

Начальник Отдела культуры районной администрации Ирина БАШКИРЕВА предложила парламентариям установить ценник на билет в 200 рублей. Сумма небольшая, и «потянуть» её может каждый желающий. Но некоторые народные избранники с этой позицией не согласились.

- Я считаю, нужно действовать по примеру других кинотеатров и сделать дневные и вечерние сеансы разной стоимости. В обеденное время сходить посмотреть фильм могут, в основном, школьники и пенсионеры, поэтому давайте сделаем для них цену ниже, скажем, 150 рублей. На мой взгляд, такой подход будет более справедливым, - отметил депутат Сергей КУПРАНОВ.

Сергея Васильевича поддержал другой депутат, Владимир ЦВЕТКОВ, попросивший чиновников более основательно подойти к расчетам. В ответ на это Ирина Алексеевна отметила, что необходимо учитывать и финансовую стоимость вопроса, поскольку цифра была взята не с потолка. В конечном итоге, стороны сошлись на том, что финансовая сторона вопроса, безусловно, важна, но в первую очередь необходимо подумать о платежеспособности боровчан и, как следствие, доступности такого досуга для большей части населения.

Поступившие замечания сотрудники Отдела культуры учли и сделали перерасчет тарифа: согласились снизить цену дневного сеанса до 150 рублей, компенсировав это ростом стоимости вечернего показа до 250. Это предложение было принято депутатами единогласно.

На таких условиях кинозал проработает первые месяцы режиме тестовых показов. Планируется, что работать он будет с четверга по воскресенье. На широком экране боровчанам покажут новинки кинопроката, такие, как хоррор «Кукла-2» и «Соник». В дальнейшем картины на экране райцентра будут появляться одновременно с демонстрацией в других кинотеатрах страны.

Еще одним важным вопросом стала реклама. Как отметили народные избранники, именно она является «ахиллесовой пятой» районного Дома культуры, и необходимо продумать, каким образом информация о сеансах будет доходить до зрителя.

Пока что в планах у Отдела культуры создать дополнительную страницу на сайте, где через некоторое время можно будет не только выбрать картину, но и сразу купить билет, не выходя из дома. Также афиши должны появиться на одной из рекламных колонн на центральной площади Боровска - специально для жителей, далеких от «мировой паутины».

Степан ФЕДОРОВ

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