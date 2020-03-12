Боровский район готовится к «Тотальному диктанту»

Заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН поддержал инициативу проведения Международного образовательного мероприятия «Тотальный диктант», предложенную организаторами ТД в Обнинске. Сейчас в районе полным ходом идет подготовительная работа, чтобы 4 апреля все желающие смогли усесться за парты и проверить свои знания русского языка.

Координатором проведения апрельского диктанта на территории района стало агентство праздников «Счастье», взявшее на себя роль связующего звена. На сегодняшний день при поддержке руководства района и отдела образования выбраны площадки. Самую большую аудиторию предоставила боровская школа №1. Директор образовательного учреждения Сергей КУПРАНОВ с радостью откликнулся на предложение провести такую акцию в стенах своей СОШ, поскольку считает важным культивировать у взрослых и детей уважение к родному языку. К слову, Сергей Васильевич тоже станет участником ТД, выполнив роль «диктатора» - зачитает боровчанам текст, который поступит в распоряжение организаторов всего за час до начала диктанта.

В городе Ермолино желающих проверить свои знания будут ждать две аудитории в местной школе. Здесь одним из «чтецов» станет директор Ермолинского техникума Ксения ЛАПТЕВА.

Для участников Тотального диктанта в Балабанове выделена аудитория в помещении районного Центра творческого развития на улице Лермонтова (Дом детского творчества).

Помощь в организационных вопросах на каждой из четырех площадок также окажут юные боровчане из волонтерских организаций Боровского района.

Напомним, что Тотальный диктант не ставит перед собой цели оценивать уровень подготовки участников, а популяризирует любовь к родному языку под девизом «Писать грамотно - это модно!».

Участие в проекте, как со стороны организаторов и координаторов, так и со стороны тех, кто решится проверить собственные знания, совершенно добровольное и не несёт никакой финансовой выгоды. Тем не менее, многие общественные и коммерческие организации с удовольствием принимают в ней участие, поддерживая идею Тотального диктанта.

Одним из таких примеров станет интеллектуальная игра «Заряжай мозг», которую разработало и проводит на балабановской площадке агентство праздников «Счастье». 19 марта в обнинском семейном развлекательном центре «Атом» этот квиз соберет команды партнеров, организаторов и волонтеров ТД, среди которых будут и участники из Боровского района.

Иван КРЕЧЕТ

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