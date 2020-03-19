Интернет в помощь! Фотографии «убитых» боровских дорог заполонили соцсети

Жители Боровского района в последнее время столкнулись с тем, что грунтовые дороги в их населенных пунктах превратились в непролазное месиво.

В деревне Куприно мириться с таким положением дел отказались, и активисты через соцсети и обращения к властям смогли добиться внимания к своей проблеме.

Этот пример, судя по всему, вдохновил и других боровчан, поскольку в интернете появляется все больше фотографий и видео, посвященных утопающим в грязи дорогам.

ПЕРВЫЙ УСПЕХ

То, что дороги в нашей стране - одна из главных бед, всем известно давно. Но в этом году боровчане прочувствовали всю правдивость народной мудрости на своем опыте. Необычайно теплая зима превратила грунтовые дороги, на которые жители жаловались и раньше, в непроходимое месиво из грязи и глины.

Больше всего внимания привлекла ситуация в деревне Куприно, где хлябь усугубили курсирующие туда-сюда грузовики. Активные жители не стали молча ждать пока на них обратят внимание, а через социальные сети обратились за помощью к местным чиновникам, СМИ и даже профильному региональному министерству.

Результатом стала встреча, на которой купринцам пообещали в ближайшие месяцы не только восстановить, но и заасфальтировать «убитую» дорогу, а в качестве временной меры регулярно засыпать ямы и разравнивать грейдером.

ЖАЖДА ПОМОЩИ

Видимо, подобный успех вдохновил жителей других населенных пунктов со схожей проблемой выйти в «мировую паутину», и сейчас фотографии из различных поселений можно найти во многих пабликах Боровского района.

Например, в деревне Киселево (СП «Ворсино») ситуация хоть и не выглядит настолько критической, как в Куприно, но тем не менее, совершенно не радует местных жителей. Размытая дорога, верхний слой которой превратился в бурого цвета жижу, стала причиной того, что большинство таксистов просто отказываются сюда ездить. И лишенные личного транспорта жители оказались фактически отрезаны от остального района. Другой возможности попасть в населенный пункт просто нет, и водители называют это не иначе, как издевательством: ведь подобное случается здесь чуть ли не каждый год.

В то же время жители деревень Тимашово и Сороковеть (СП «Совхоз «Боровский») в своих эмоциях более сдержаны. Участок между этими населенными пунктами хоть и пострадал, но пока все еще пригоден для проезда на любом автомобиле. Тем не менее, отсыпать проезжую часть было бы не лишним, уверены водители, по крайней мере, для того, чтобы грунтовка не расползалась дальше.

- Действительно такая проблема на сегодняшний день есть не только в нашем поселении, но и во всем районе. После необычайно теплой зимы дороги «поползли» во многих местах, где-то это заметно в меньшей степени, а где-то становится серьезной проблемой. Но хочу сразу сказать, что без внимания ситуацию не оставим. Организовать отсыпку необходимо, будем этого добиваться и сражаться буквально за каждый сантиметр проезжей части, - отметил представляющий интересы жителей в Районном Собрании Юрий СОЛОВЬЕВ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ

К слову, в СП «совхоз Боровский» есть еще одна проблемная дорога. Располагается она между Уваровским и Кириллово, а сложившаяся картина в целом напоминает «купринский» сценарий, ведь помимо погодных условий местную проезжую часть разбивают грузовики, идущие с комлевского карьера.

Примечательно, что ведущая разработку компания не закрылась от жителей и чиновников, а выразила готовность участвовать в ремонтных работах, предоставив необходимый для этого щебень. Районные власти же, в свою очередь, должны выделить технику. Более того, интерес к сложившейся ситуации проявили и в областном правительстве. ВРИО губернатора региона Владислав ШАПША во время своей рабочей поездки по Боровскому району в минувшую среду лично выезжал на объект и интересовался планами по восстановлению проезжей части.

ПРОЕЗД «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

Еще одним участком, на который жители просят чиновников обратить внимание, стал кусок областной дороги, ведущей в деревню Ивановское. Проехать здесь на машине без полного привода задача непростая. А с учетом того, что именно тут из года в год проходит популярный семейный фестиваль «Иван-Чай», собирающий тысячи гостей, было бы неплохо провести хотя бы небольшой ремонт, чтобы не ударить перед туристами лицом в дорожную грязь.

- Дорога находится в подчинении района и ранее нам уже обещали привести её в порядок. С каждым годом её значимость становится все больше, как и аудитория «Иван-Чая», а потому не хотелось бы, чтобы это дело откладывалось в «долгий ящик». Так что надеемся, что строительный отдел свое слово все-таки сдержит, - подчеркнул глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.В целом же, складывается впечатление, что с началом «цифровизации» боровских чиновников жители стали гораздо больше уповать на социальные сети, доверяя им самые важные проблемы своих поселений. Принесет ли подобный подход свои плоды - пока не ясно, но то, что ситуация не останется без внимания - точно.

Семен ФРОЛОВ

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