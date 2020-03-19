Без долгих слов. Владислав Шапша осмотрел Боровский район

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША посетил Боровский район с официальным визитом. Во время рабочей поездки он ознакомился с реализацией наиболее значимых социальных проектов в Балабанове и планами представителей агропромышленного комплекса района.

На среду 18 марта в РДК был запланирован отчет главы администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, во время которого он должен был рассказать боровчанам и представителям региональных министерств, как его команда исполнительной власти поработала в 2019 году и какие планы поставлены на 2020-й. Однако меры предосторожности, принятые в регионе во избежание распространения коронавирусной инфекции, внесли корректировку в запланированный ход событий.

В понедельник врио главы региона Владислав ШАПША опубликовал на своих страницах в социальных сетях пост, в котором заявил, что проводить подобные мероприятия, на которых в замкнутом пространстве присутствует большое скопление людей, он считает нецелесообразным. Потому предложил перенести отчеты глав администраций, которые ещё не успели выступить перед народом, на поздний срок. Когда наступит это время, естественно, никто точно сказать не может. Коронавирус потихоньку пробирается и в наш регион - один случай заражения калужанина опасной инфекцией уже официально подтверждён . Как будут развиваться события дальше, предположить сложно. Тем не менее, даже при благоприятном повороте, отложенное мероприятия может состояться не ранее, чем через месяц.

Несмотря на то, что отчет работы руководства Боровского района так и остался не оглашенным, врио губернатора Владислав ШАПША не оставил без внимания боровчан. Менять свои планы он не стал, а потому 18 марта прибыл в Балабаново с официальным визитом, откуда продолжил осмотр предприятий и объектов, расположенных в других населенных пунктах района - в Боровске и СП «Асеньевское».

В Балабанове Владислав Шапша посетил котельную на ул. Боровской - один из объектов, который построен в городе по концессионному соглашению с ООО «КЭСК». Здесь врио главы региона не только осмотрел систему подачи тепла жилым микрорайонам города и послушал о происходящих переменах, но и поинтересовался суммами счетов, которые ежемесячно приходят горожанам на оплату.

Вторым объектом визита стал детский сад на гагаринском поле «Маленькая страна», строительство которого осуществляется в рамках нацпроекта «Демография». Владиславу Шапше показали дошкольное учреждение, в котором уже готов бассейн, соляная пещера, музыкальный класс и аудитория для подготовительных занятий детей. Распахнуть свои двери для юных горожан этот объект будет готов уже в текущем году.

Анна КНЯЗЕВА

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