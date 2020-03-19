Общая готовность. Противостять коронавирусу в Боровском районе будут по всем направлениям

Коронавирус продолжает свое пугающее шествие по миру. На этой неделе он добрался и до Калужской области. Это известие взбудоражило жителей региона, которые массово кинулись скупать в магазинах продукты на «черный день». Однако, как уверяет правительство Калужской области и администрация Боровского района, причин для паники нет, поскольку, действуя на опережение, органы власти успели принять меры по недопущению распространения инфекции.

НАЧАЛО

С 17 марта все школы Калужской области отправили своих учеников на двухнедельные каникулы. Детские сады закрывать не стали, дабы не сеять возмущение у родителей, которым не с кем оставлять своих чад дома. Рекомендация пойти на такие меру Министерству образования региона поступила накануне от врио губернатора Владислава ШАПШИ. Вечером 16 марта он отменил и слушания отчетов глав администраций районов по итогам 2019 года, чтобы не допускать массового скопления людей в закрытых помещениях и не создавать условий для возможного распространения инфекции.

Как оказалось, меры эти не были лишними, поскольку уже 17 марта появилась информация о первом зараженном коронавирусом калужанине. Врио главы региона сообщил об этом на своих страницах в соцсетях, пояснив позже, что мужчина вернулся из Италии, по дороге домой - в Калугу - контактировал с узким кругом лиц, и все они уже находятся под наблюдением медиков.

Однако всего этого оказалось достаточно, чтобы калужане кинулись закупать не только медицинские маски и средства санобработки рук, но и продукты первой необходимости. Бум массового психоза пришёлся на тот же вторник: в магазинах, в том числе, Обнинска и Боровского района, враз подчистили полки с сахаром, маслом, крупами и консервами.

Эта ситуация заставила Министерство конкурентной политики региона 18 марта обратиться к жителям области с обращением, призвав их не поддаваться панике, поскольку никакого дефицита с продуктами и товарами первой необходимости в регионе нет и не ожидается.

НА КОНТРОЛЕ

Правительство Калужской области ежедневно ведет мониторинг ситуации с коронавирусом, размещая на страницах профильных министерств всю актуальную информацию, памятки по мерам безопасности и даже мастер-класс по изготовлению марлевых повязок, которые на волне страха перед вирусом исчезли с прилавков аптек.

В Боровском районе глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ 17 марта провел совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Её итогом стало введение в районе режима функционирования «Повышенная готовность», который накладывает особые требования к работе органов управления и функционированию служб и организаций.

В частности, руководителям предприятий торговли и общественного питания рекомендовано не допускать к работе лиц с признаками респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции, силами ЦРБ предусмотреть возможность обследования граждан с простудными заболеваниями на дому, а также оперативного взятия биоматериала и размещения их в стационаре.

Пассажирскому перевозчику ООО «Боровск-авто» рекомендовано проводить санобработку автобусов с применением моющих средств, активных к вирусам, а водителей обеспечить средствами личной гигиены.

Все культурные и спортивные учреждения закрываются до особого распоряжения. Касается это не только Домов культуры и школ искусств, но и библиотек, где приостановлен даже прием выданных ранее книг. Под запретом все массовые мероприятия с участием более 50 человек, а также выезд за пределы района организованных групп детей на спортивные, культурные и прочие мероприятия.

Данный запрет касается и образовательных учреждений. К слову, они уже готовятся к переходу на дистанционное обучение через интернет.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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