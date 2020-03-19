Решить проблемы ЦРБ поможет интернет и открытость к диалогу нового руководителя?

В прошлом выпуске «Недели» мы опубликовали самые яркие мнения боровчан о ситуации в сфере здравоохранения района. Естественно, что некоторые проблемы решить по щелчку пальцем не удастся, но выводы из отзывов медикам делать надо.

С этим согласен и недавно возглавивший ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ, который после выхода статьи ответил на некоторые претензии и рассказал о том, как меняется работа больницы для удобства жителей.

В ПРЕДЕЛАХ НОМРАТИВА

Сколько бы не прошло времени, здравоохранение продолжает оставаться одной из самых больных тем как в стране, так и в Боровском районе. Нехватка финансирования, кадров и прочее выглядит как достаточно серьезный аргумент ровно до тех пор, пока не доведется лично обратиться за медицинской помощью.

Так и произошло с главным редактором нашей газеты, которой пришлось сорок минут провести в приемном покое с острой болью, прежде чем врач удосужился обратить на неё внимание. Как выяснилось в дальнейшем, подобных историй у жителей района хватает с избытком, что и стало материалом для большой статьи посвященной ЦРБ.

Само собой, негодование население не могло пройти мимо внимания районной администрации, которая попросила недавно возглавившего больницу Кирилла ФОГЕЛЬЗАНГА прокомментировать текущее положение дел.

Надо отметить, что для нового руководителя Кирилл Николаевич на удивление хорошо «держал удар», возможно, потому что до своего назначения долгое время был заместителем прошлого главврача и со всеми бедами боровской медицины знаком не понаслышке.

- Говоря конкретно по этому случаю, сразу хочу отметить - по нормативу помощь в приемном покое должно оказываться в течение двух часов, если речь не идет о чрезвычайной ситуации и угрозе жизни, конечно же. Почему не взяли на анализ кровь - нужно рассмотреть в частном порядке. Вообще этот анализ мы проводим в любое время, нужно разобраться более детально. А вот с УЗИ проблема, скажу прямо - мы и в дневные часы не всегда можем проводить его согласно записи, а в ночные такой возможности нет вовсе. Проблема в кадрах и сами понимаете, нельзя заставить специалиста работать круглыми сутками, а заменить его некем, - разъяснил Фогельзанг.

И вроде все как всегда, взвешено, по делу, без «перегибов». Но вопросы от этого никуда не исчезают, если по-человечески понять медиков можно, то вот с позиции пациента - никак не получается. Кадровый голод, близость Москвы и прочее ну никак не проблема боровчан, и решать её должны как раз таки руководители больниц и поликлиник.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

Еще одна «вечная» беда поликлиник - нескончаемые очереди, будь то регистратура или непосредственно кабинет врача. Здесь Фогельзанг порадовал жителей новостью, что в ЦРБ и балабновской поликлинике наконец разделили электронную и живые очереди. Начиная с прошлой недели, записавшись на прием через интернет больше не надо приходить за талоном в регистратуру, а можно сразу идти к нужному специалисту и он вызовет пациента в назначенный час.

Однако даже если система заработает как надо, остается большой пласт людей, который не сможет ею воспользоваться, а именно пенсионеров. И было бы логично, что следующие улучшения в ЦРБ должны быть нацелены именно на эту возрастную группу.

С этим согласен и возглавляющий «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Василий ИСАЕВ, отметивший, что очереди для людей старшего поколения являются чуть ли не главным испытанием на пути к врачу. - Нужно приложить усилия, чтобы пенсионеры как можно меньше стояли в очередях. Для этого необходимо развивать программу диспансеризации «65+» - это наиболее комфортный для пожилых людей вариант, тем более, что он является частью нацпроекта, - отметил Василий Николаевич.

Прислушаются ли медики к этому мнению покажет время. Но как отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, именно в умении грамотно взаимодействовать с населением кроется секрет успеха. Поэтому Николай Александрович попросил нового главврача разработать систему оценки каждого врача, чтобы жители могли свободно оставлять свое мнение после приема, а также найти время для общения со СМИ, будь то пресс-конференция по вопросам медицины или развернутое интервью.

Степан ФЕДОРОВ

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