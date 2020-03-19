Татьяна Баталова: «Когда ты счастлив - поделись»

Сфера туризма уже не первый год остается одной из самых приоритетных в работе районной администрации. За последнее время для развития этого направления было сделано немало, и полюбоваться природой, старинными храмами и яркими фестивалями в Боровск приезжает множество гостей из соседних регионов.

Сферу туризма в Боровском районе курирует Татьяна БАТАЛОВА, с которой мы поговорили о том, чем запомнился 2019-й год, и как изменилось отношение к туризму в регионе в целом.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

- Татьяна Валентиновна, о состоянии туристической отрасли мы с вами беседовали в феврале прошлого года. Можете рассказать, как обстоят дела на сегодняшний день?

- За прошедшее время сделано было немало. Важно понимать, что в этой работе не бывает моментального успеха и любое развитие является плодом кропотливого труда. Я думаю, многие жители запомнили фестиваль «Tierra Flamenca», беспрецедентный по масштабу «Хлеб, ты - мир», открытие «Домика Счастья» и вкуснейший гастрономический фестиваль в Боровске. Эти события вызывают гордость, они раскрывают наш район как яркий, самобытный и в то же время очень гостеприимный и уютный.

-Какое из этих мероприятий больше всего запало вам в душу?

- Сложно сказать, Все они по-своему были интересны. «Хлеб, ты - мир» оставил потрясающие впечатления от общения с коллегами и экспертами со всей страны, гастрономический фестиваль - море ярких и позитивных эмоций. Но если говорить именно о душевности, то я выберу открытие «Домика Счастья». Это невероятное место с непередаваемой энергетикой. И всем, кто еще здесь не был, я советую обязательно заглянуть.

- Помимо событийного туризма вы отмечали необходимость развития других направлений, удалось ли добиться каких-то изменений на этом направлении?

- Да, совместно с туроператором «Меркурий», который буквально влюблен в наш район, прорабатываются два больших проекта и новые турпродукты - одни направлены на агротуризм, другие - на промышленный. Обе темы весьма перспективны, но второй из них несколько сложнее, ведь нужно организовать группы и составить таким образом, чтобы это устраивало руководство компаний, но при этом было интересно гостям.

- А что относительно необходимой инфраструктуры, дорог, гостиниц, заведений общественного питания?

- Мы продолжаем работать в этом направлении, однако прогресс не такой быстрый, как хотелось бы. Нужно двигаться сообща и искать точки соприкосновения - предпринимателям и всем уровням власти. Туризм требует совместных и скоординированных действий, не только в масштабах города или района, но и соседних территорий.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

- Подобный глобальный подход как-то связан с тем, что вы параллельно являетесь депутатом Законодательного Собрания области?

- Я глубоко убеждена, что туризм важен для развития всего нашего региона. Приезжая в один лишь Боровский район, человек может решить, что ему здесь уже все известно и больше нечего делать. Из наших рассказов он узнает об области и соседних территориях, где много своих достопримечательностей, едет туда и по пути заглядывает к нам, в полюбившиеся ему места. И мне очень приятно, что этот подход разделяют мои коллеги на разных уровнях.

- В данном случае речь о депутатском корпусе или исполнительной власти?

- Понимание есть везде. Правительство много внимания уделяет развитию туристического сектора, разрабатываются программы, выделяются средства. В Законодательном Собрании также периодически обсуждаем эти вопросы, работа не останавливается, и всегда есть диалог.

- К слову, раз уж затронули тему Заксобрания. Вопрос, может, преждевременный, но впереди выборы - будете ли выставлять свою кандидатуру на этот раз?

- Скажу так - я чувствую в себе желание и силы менять жизнь людей в лучшую сторону. В каком качестве, покажет время, но для меня это очень важно - прикладывать усилия для развития нашей любимой Калужской области. Готова и буду работать в интересах людей.

- Не могу не спросить - вы совмещаете работу с общественной нагрузкой в роли депутата. Не устаете от работы в таком режиме?

- Я люблю свою работу. Как и любой человек, бывает, устаю, но никогда не возникало мысли опустить руки и бросить. Жизнь состоит из ярких моментов, в прошлом году при старте проекта «Дорогами Счастья» семьи собрались вокруг «Очага Желаний». Я до сих пор помню детские глаза, наполненные восторгом, и как ребята искренне загадывали, чтобы все вокруг жили в радости. Вот в таких минутах я ищу для себя вдохновения и понимаю, что я по-настоящему счастлива и желаю того же всем вокруг.

Беседовал

Степан ФЕДОРОВ

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