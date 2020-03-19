Анатолию Артамонову предложили присвоить звание «Почётный гражданин Калужской области»

Президиум Консультативного Совета глав муниципальных образований области 17 марта поддержали проект постановления о присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» Анатолию АРТАМОНОВ - председателю Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации, возглавлявшему регион с 2000 по 2020 годы.

С ходатайством о присвоении ему этого звания выступил ряд районных Собраний, президиум Консультативного Совета глав администраций районов и городских округов, представители общественных организаций.

Председатель президиума Консультативного Совета Игорь ТАРЧЕНКО подчеркнул, что Анатолий Артамонов многое сделал для развития региона, вывел его в лидеры, превратив из дотационного в регион-донор. Благодаря ему, авторитет Калужской области существенно вырос не только в Российской Федерации, но и за рубежом.

Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ эту позицию разделяет, давая оценку заслугам экс-губернатора в местном разрезе.

- Искренне считаю, что Анатолий Дмитриевич заслужил это звание своим трудом. Думаю, мою позицию разделяют и жители, которые видят, как изменился наш район за последние двадцать лет. Именно благодаря Артамонову на нашей территории появились новые социальные объекты, которые значительно улучшили жизнь граждан. Большое внимание уделялось финансированию ремонта и строительства автомобильных дорог. В этом виден его хозяйский подход к региону и особое отношение к Боровскому району, - заявил Анатолий Бельский.

Другие статьи из рубрики «Инициатива»