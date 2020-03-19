Голод истерики

Ситуация с распространением коронавируса вытиснула из соцсетей громкую тему ужасного состояния грунтовых дорог на территории Боровского района. Она же подтолкнула многих из нас в магазины - делать запасы на всякий случай, который богатое воображение уже успело нарисовать темными красками. Не буду лукавить, забить кладовку макаронами и консервами появилась мысль даже у таких закоренелых скептиков, как я и мой коллега Степан ФЕДОРОВ. 17 марта мы, каждый в своем направлении, оправились по магазинам, перед этим посмеявшись над тем, кто кого опередит, и кто к кому потом будет ходить на ужин. Однако наш марш-бросок состоялся вечером после работы, а потому, к великому удивлению, ко времени наших визитов в магазины полки там существенно поредели, и нам со Степаном пришлось строить новый план - искать того, кто успел закупить еды в запас и проситься в гости.

К утру страх голода прошел, но не совсем! А потому в среду я все же купила с прицелом на месяц макарон и крупы, оплатив их под понимающий взгляд кассира супермаркета. От своих детей такой поддержки уже не встретила, зато получила порцию «подколок», которые и остановили меня от второго нашествия на магазин.

Вечером долго смеялись над этой ситуацией, рисуя различные картины апокалипсиса. И тут я поняла, откуда у меня появилась мысль о предстоящем «голоде». Оказывается, я не так уж и молода, как кажется. Ведь я отлично помню времена своего детства, когда определенные виды товаров можно было приобрести по талонам. А потом был дефолт, пришедшийся на год рождения моего первого сына. Именно тогда я и испытала общую истерию с закупкой продуктов впрок и намерением насушить сухарей на случай ограничений в продаже хлеба.

К чему это я? Да к тому, что любую, тем более критическую информацию, каждый из нас воспринимает не всегда адекватно. Большую роль в этом играют личные страхи, горький опыт и прочие психологические факторы. Просто надо вовремя понять это, взять паузу и здраво оценить ситуацию, не впадая в истерию. В конце концов, если даже не удастся с ней справиться, вы дадите фору тем, кто, не раздумывая, уже побежал в магазин.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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