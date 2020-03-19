Я – кандидат. Алексей Максименко направился в большую политику

Глава администрации СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО - «человек-движ». Пожалуй, к нему, как ни к кому другому в Боровском районе, применимо это слово молодежного сленга. Он постоянно принимает участие в различных форумах, конкурсах и тренингах, набираясь личного опыта и добывая для своего поселения всевозможные гранты, на которые некогда забытое Кривское значительно преобразилось.

На днях этот молодой чиновник опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» видеообращение, рассказав о новом проекте, который он, совместно с депутатом обнинского Городского Собрания Анатолием ШАТУХИНЫМ, готовится запустить в ближайшие месяцы.

ПОЛИТГРАМОТА

Практически каждый человек в нашей стране уверен, что нет ничего проще, чем стать депутатом. Однако тот, кто хоть раз принимал участие в выборах любого уровня в качестве кандидата, однозначно меняет своё мнение. Ведь только оказавшись прямым участником этих событий, можно понять, что не все так просто, как кажется на первый взгляд, и предвыборная гонка - это не фигура речи, а вполне реальная работа на опережение «противника». А от того, насколько грамотно она спланирована и реализована, зависит конечный результат - победа либо фиаско.

Учитывая, что большинство тех, кто решается испытать удачу на выборах, не имеет ни опыта, ни понятия, как выглядит модель успешной PR-компании, Алексей Максименко и Анатолий Шатухин решили создать полит-стартап «Я - кандидат».

- У нас в стране, в общем, и регионе, в частности, много талантливых и неравнодушных людей, которые могут принести пользу Калужской области. Они полны идей, но не имеют возможности заявить о них. Став депутатом, намного проще добиться того, чтобы тебя услышали и поддержали. Но для того, чтобы стать представителем власти, необходимо пройти отрезок времени в качестве кандидата. Это короткий, но очень сложный этап, тем более для молодых и ранее не сталкивавшихся с политикой людей. Наш старт-ап как раз нацелен на то, чтобы научить людей грамотно строить свою программу и доступно доносить её до людей, - рассказывает Алексей МАКСИМЕНКО.

УЧАСТВОВАТЬ МОГУТ ВСЕ!

Несмотря на то, что полит-стартап «Я - кандидат!», реализовывать который будут на площадке обнинского Дома ученых, только планируется к запуску, Алексей Максименко именно с этим проектом подал заявку на участие в федеральном конкурсе «Лидеры России». Его итоги будут известны в мае. Но к этому времени в наукограде уже должны начать обучать тонкостям политтехнолигии.

- Занятия будут проводиться на бесплатной основе и в формате живого общения. Планируем встречаться с нашими «студентами» дважды в неделю: читать лекции и проводить встречи со спикерами. Ведь опыт людей, которые успешно делают свою политическую карьеру, - пример, который вдохновляет, - делится Алексей Максименко.

Помимо теории, рассказывает наш собеседник, запланированы и практические занятия. Как они будут выглядеть, узнают те, кто решится пройти предварительную подготовку по программе «Я - кандидат!».

- Мы будем формировать группы человек по десять-двенадцать. При таком количестве легко вести диалог, поскольку каждый может задать свои вопросы и получить на них ответы. Возрастные ограничения есть только на нижнем пределе - от 17 лет. А обучать мы будем не только управлению информационным компонентом, политическому анализу и прочим тонкостям, которые необходимы кандидату в депутаты, но политтехнологии в целом. Поэтому, наш проект будет интересен и представителям СМИ, - говорит Алексей Максименко.

Своим старт-апом глава администрации СП «Кривское», пожалуй, впервые в Калужской области напомнил, что политика - это наука, и она требует знаний и опыта. Помнится, ещё Уинстон ЧЕРЧИЛЬ говорил, что настоящий политик должен предугадывать, что будет завтра, послезавтра и через год, а потом объяснить своим избирателям, почему этого не произошло.

Поэтому проект «Я - кандидат!» может стать настоящей кузницей новых политических лидеров не только севера Калужской области, но всего региона. А в случае успеха в федеральном конкурсе «Лидеры России» у Алексея Максименко вообще откроются широкие горизонты.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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