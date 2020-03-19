Школы Боровского района готовятся к дистанционным урокам

С 17 марта учащиеся школ Калужской области досрочно отправились на каникулы, которые продлятся до 5 апреля. Однако выйдут ли дети потом в учебные классы, пока говорить рано. Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса, который уже добрался до нашего региона.

19 марта ученики старших классов балабановской СШ №1 получили сообщение о том, что им, возможно, придется, перейти на дистанционное обучение. С какого числа планируют ввести такую форму общения учеников и педагогов, не сообщается, но детям уже предложено проверить платформу, выбранную для онлайн-уроков.

Информацию о том, что Минобразования разработало такую методику, и в четверг с ней знакомились педагоги, подтвердила директор образовательного учреждения Людмила КНЯЗЕВА.

- Мы готовимся к такому варианту событий, но пока не загадываем: надеемся, что ситуация выправится и 6 апреля дети вернутся в школы. Вообще в реализации поставленной задачи есть определенные сложности. Например, не у всех детей имеются компьютеры, и как быть в таких случаях - непонятно.

Но больше всего меня беспокоят дети из 9-х и 11-х классов! Им скоро сдавать итоговые экзамены, а в подобных условиях невозможно полноценно готовиться к ним. Пока над этой проблемой работают, в том числе и в региональном министерстве. Но я считаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, ни в коем случае нельзя ужесточать требования по ЕГЭ и ГИА, а возможно провести их в более щадящем режиме, - поделилась Людмила Князева.

Отметим, что на текущей неделе ученики 11-х классов должны были писать еще две всероссийские проверочные работы. Когда старшеклассники теперь вернутся к ним, и как это возможно будет организовать, пока не известно. Также непонятным остается вопрос, будут ли передвинуты даты экзаменов, и как следствие, сроков подачи документов в вузы.

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