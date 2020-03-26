Повышенная готовность. В Боровском районе приняты меры по борьбе с распространением коронавируса

Насколько в действительности опасен коронавирус для человечества, мы узнаем, пожалуй, через пару лет, когда закончится этот пугающий всех период и ученые смогут все доступно разжевать простым обывателям. Пока же неведение порождает опасения, которые день ото дня набирают обороты.

А как иначе, если государства закрывают границы, мегаполисы останавливают общественный транспорт, местные администрации и учреждения дистанцируются от населения, предлагая общаться через интернет, а сам Президент отправляет всю страну на недельные выходные.

Однако даже в такой ситуации необходимо помнить, что в нужную минуту помощь обязательно придет, а чтобы в этом не возникло необходимости достаточно проявить благоразумие, соблюдать элементарные правила гигиены и здраво оценивать поступающую из разных источников информацию.

НАЧАЛО

На минувшей неделе в Калужской области ввели режим повышенной готовности. По сути это означает, что опасная черта ещё не пересечена, но если что, то все службы и органы власти должны быть готовы прийти на помощь своему населению.

К слову, населению, которое не располагает глубиной понимания опасности, и этой информации оказалось достаточно, чтобы в один день подчистить полки супермаркетов и запастись долгохранящимися продуктами. А один из симптомов заражения инфекцией - диарея - подтолкнул граждан к закупкам впрок туалетной бумаги, породив массу шуток.

Но калужским чиновникам было не до смеха. На следующий день после «сеанса массового психоза» региональное правительство запустило через соцсети психотерапию, включающую ежедневное информирование о заболевших и находящихся под наблюдением медиков граждан, фотодоказательства забитых продуктами складов (значит, голод временно откладывается), отчеты о массовом пошиве масок и создало отдельную страницу «Вместе против коронавируса» на платформе «ВКонтакте».

В Боровском районе тоже двинулись на опережение вируса:На сайте администрации был открыт раздел, где собрана вся актуальная на сегодняшний день информация о заболевании, его профилактике, мерах предосторожности и прочие необходимые сведения. Сделано это, чтобы у жителей был источник официальной информации, свободный от слухов и фейков, - сообщил на еженедельной планерке глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Всё это вкупе понизило градус накала массовых волнений. Теперь граждане перешли на другую стадию - критики и подозрительности.

ПЕРЕСЧЁТ

Ежедневно на своих страницах в социальных сетях врио губернатора Владислав ШАПША информирует калужан о ситуации с коронавирусом. По состоянию на 25 марта в регионе зарегистрировано уже два человека, зараженных COVID-19 , на карантине в больнице находится 38 калужан, на обсервации - 14, дома под наблюдением врача - 433, из них 19 человек - жители Боровского района.

- У нас заболеваемость в целом респираторными заболеваниями снижается. Это и по обращению в больницу и на «скорую». Все больше люди звонят просто, чтобы поинтересоваться ситуацией, проконсультироваться. Только 37 обращений за сутки в приемное отделение, при этом госпитализаций за выходные не было. Так что ситуацию в районе я оцениваю как стабильную, и ни одного случая коронавирусной инфекции до сих пор выявлено не было, - сообщил в понедельник и.о. главврача ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

Органы власти просят жителей доверять только официальной информации и не поддаваться провокациям. А они, надо сказать, уже имели место быть. На минувшей неделе в Интернете начали гулять слухи о том, что вертолеты ермолинского авиополка готовятся распылять над городом «химию». Несмотря на то, что эта информация была опровергнута военными, она успел доползти до соседнего Обнинска. И уже там горожане стали вслушиваться в звуки ночного неба.

ТЫ ТУДА НЕ ХОДИ...

За неделю жители привыкли к тому, что коронавирус вмешивается в их привычную, размеренную жизнь. Сначала школьников распустили на каникулы на неделю раньше, потом отменили все массовые мероприятия в муниципальных учреждениях спорта и культуры. Закрыли и библиотеки, где одновременной массовости отродясь не наблюдалось. После этого вышла рекомендация не посещать с признаками простудных заболеваний даже медучреждения, вызывая врачей на дом. А уже в понедельник 23 марта ограничили посещение граждан во все социальные учреждения, администрации, суды. Следом последовало распоряжение приостановить развлекательные мероприятия в частных заведениях.

В этой череде закрытых дверей исключением остается только ЗАГС, куда, к слову, тоже поступила рекомендация Минюста предлагать гражданам переносить даты регистраций ячеек общества. Но, как прокомментировали сотрудники этого госучреждения в Боровске, отмен запланированных «росписей» у них нет. При этом молодоженов просят по максимуму сократить количество гостей, присутствующих на официальной церемонии.

Инструкцию, как вести себя с населением, получили и представительные органы власти. В частности, депутатов балабановской Городской Думы, которые не отменили свое плановое заседание 26 марта, оповестили: есть рекомендация не приглашать в зал при рассмотрении конкретного вопроса более одного человека «из народа».

ГРАНИЦЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ограничительные меры на территории, пока не подверженной заражению коронавирусом, сделали свое дело, правда, с побочным эффектом. В аптеках Боровского района исчезли маски и антисептики. Их редкое появление на прилавках не спасает ситуацию, поскольку товар уходит, как горячие пирожки.

Устав сообщать об этом покупателям, на двери аптечного пункта, расположенного в ЦРБ, сотрудники даже разместили объявление: «Масок и антисептиков нет! Совсем нет! Вообще нет!». Вслед за опубликованием соответствующего поста в группе «Новости Боровского район» боровчане стали делиться мастер-классами, как сделать средство защиты из мужских трусов, а также озвучивать свои вопросы.

Например, почему в условиях повышенной готовности не отменили медкомиссию для юношей призывного возраста, и они толпой ожидали свою очередь на ЭКГ? Почему на сдачу анализов в поликлинике не разграничена очередь, и в ней одновременно стоят дети, беременные женщины и люди с явными признаками простудного заболевания? Однако, дозвониться до и.о. главврача ЦРБ Кирилла Фогельзанга нам не удалось, а потому вопросы пока остались без ответа.

Теперь же, после объявления президентом Владимиром ПУТИНЫМ выходной следующую неделю, поликлиника, по словам Алексея Гераськина, будет переведена на дежурный режим неотложной помощи, а врачи направлены на помощь в отделения и на обходы больных по домам. Следовательно, у Кирилла Николаевича появится время, чтобы задуматься над вопросами боровчан и скорректировать работу медучреждения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКСОБРАНИЯ ПРИЗВАЛ КАЛУЖАН НЕ ПАНИКОВАТЬ

19 марта в Калуге состоялось заседание сессии Законодательного Собрания. Открывая его, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виктор БАБУРИН затронул тему распространения коронавируса.

- Партией «Единая Россия» создан соответствующий координационный штаб, который проводит регулярные совещания, нацеливая соответствующие службы на работу. Вчера штаб закончил свою работу после 24 часов ночи. Мы обязательно будем координировать волонтерское движение. Это и «Волонтеры Победы», и волонтеры-медики. Всем членам партии «Единая Россия» поручено опекать людей старшего поколения, общаться с ними, созваниваться, интересоваться их здоровьем, но самое главное-- вовремя оказывать простую человеческую помощь - кому-то сходить за продуктами питания, кому-то принести медицинские препараты или даже вовремя вызвать скорую помощь.

Зарегистрирован пока один случай коронавируса в области. Меры предприняты. Возможности нашего Министерства здравоохранения достаточно большие. Хотя ситуация в странах Европы настораживает. Мы должны готовиться к серьезной работе.

В первую очередь, хочу призвать население, всех жителей области к тому, чтобы соблюдать порядок, элементарную дисциплину. В тех странах, где это было обеспечено, влияние коронавируса значительно меньше, чем, например, в Италии, где люди по своей ментальности другие. Говорят - сидите дома, они идут в кафе, общаются с туристами. И понеслось по всему миру. Сегодня надо просто выполнять элементарные требования. Если введен режим и надо пройти карантин, то надо добросовестно это выполнить.

Что касается паники - она создается искусственно. И это работает на руку недобросовестным торговцам. Смели товары с прилавков - тут же все появляется, но цены уже другие. У нас все в стране есть и в достаточном количестве, - подытожил председатель парламента Виктор Бабурин.

КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ

Общественный транспорт в условиях угрозы коронавируса считается местом повышенной опасности. Хочется верить, что в нашем случае вирус не доведет людей до того, чтобы выбрасывать соотечественников из салона, как это уже делают в других «пораженных» станах. Однако зависеть степень накала будет от широты распространения вируса, и для предотвращения такого развития событий нет ничего лучше профилактических мер.

Дабы минимизировать риски распространения инфекции, отвечающая за внутрирайонные маршруты компания «Боровск-авто» начала применять различные средства профилактики в своей работе.

- Прежде, чем выйти на маршрут, наши автобусы тщательно моются и обрабатываются: от сидений до колес. Также при малейшем недомогании сотрудник отправляется в больницу для медицинского осмотра без каких-либо исключений. В целом же, хочется отметить, что работать мы продолжаем в прежнем режиме, никаких изменений в графике или стоимости проезда не предвидится, - отметил директор предприятия Юрий СОЛОВЬЕВ.

Также Юрий Иванович сообщил, что сотрудники его предприятия, как и другие жители Боровского района, оказались заложниками ситуации с нехваткой медицинских масок. Изначально планировалось закупить их для всего персонала, и даже был найден поставщик, согласившийся предоставить 5000 штук. Однако на фоне паники продавец в десять раз увеличил цену и фактически начал шантажировать покупателя.

Сейчас Соловьев обратился для решения этого вопроса к региональному Министерству здравоохранения и надеется, что предприятию дадут возможность закупить хотя бы небольшую партию масок, которые начали производить на территории области.

ЗНАНИЯ - СИЛОЙ

Нечаянная радость, обернувшаяся для школьников дополнительной неделей каникул, должна был закончиться 30 марта началом четвёртой четверти в новом для боровчан режиме.

- Учащиеся на каникулах, большинство школ готовятся к переходу на удаленный режим работы с детьми, а две - работать на платформах дистанционного обучения. Это немного разные подходы - дистанционная подразумевает прямое общение между педагогом и ребенком, электронная - это записи лекций, вебинаров, прохождение тестов и другая подобная работа. Удалённая же система самая простая - задание отсылается ученику, он его выполняет и присылает обратно на проверку. У нас она будет сопровождаться оповещением через мессенджеры.

Помимо этой подготовки еще ведется методическая работа. Учителя подбирают варианты для организации учебного процесса, подходящие уроки, задания и решают прочие возникающие вопросы, - сообщил в понедельник замглавы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

В общем, новый подход в системе образования, который недавно казался делом будущего, как гром среди ясного неба сотряс всех: учителей, родителей, детей. И вопросов перед началом последней учебной четверти, действительно, много. Не стало их меньше и после видеоконференции с региональным Министерством образования, в которой 24 марта приняли участие директора школ и руководители отделов образования районов Калужской области.

К примеру, точных сроков длительности такого режима обучения названо не было, а потому возврат учеников в школы в середине апреля (время, до которого приостановили прямое общение с гражданами многие госучреждения) - робкая надежда учителей, что им удастся заполнить классы до конца учебного года, дата которого пока не изменилась - 25 мая. Однако останется ли она прежней после продления каникул ещё на одну неделю (дистанционное обучение теперь должно начаться 6 апреля) в связи с обращением к нации Президента, неизвестно.

Очевидно, неприятным известием стало то, что для выпускников 9-х и 11-х классов никаких послаблений при сдаче ГИА и ЕГЭ в 2020 году не предусмотрено.

- Именно за учеников этих классов мы переживаем больше всего. Ведь им скоро сдавать экзамены! И сейчас на них ложится ответственность по самодисциплине. Конечно, учителя и классные руководители постоянно будут на связи, в случае необходимости, помогут решить возникающие вопросы. Но удаленное обучение - это непривычная для школьников система, а потому есть опасения в том, что дети не будут усваивать материал также эффективно, как обычно, - переживает директор балабановской школы № 1 Людмила КНЯЗЕВА.

С одной стороны, тот, кто нацелен на поступление в вузы, в любой ситуации перестроится и будет заниматься самообразованием ради достижения свой цели. Но с другой, как быть, если в семье нет компьютеров и в дом не проведен Интернет? Если в семье сразу несколько школьников, а компьютер один? Как вообще в этой ситуации можно говорить о доступности и бесплатности государственного среднего образования?

Решать эти трудности школам предстоит собственными силами. А потому сейчас директора и педагоги составляют план занятий, который, по рекомендации министра образования Александра АНИКЕЕВА, на переходный период должен состоять из двух-трёх уроков в день продолжительностью 20-40 минут.

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

По мнению медиков, наиболее уязвленными в противостоянии коронавирусу являются лица пожилого возраста и имеющие серьёзные хронические заболевания. Их иммунитету труднее противостоять осложнениям от инфекции, а потому наилучшим вариантом защиты для них остается самоизоляция.

Как рассказал директор ГБУ КО «Боровский центр социального обслуживания» Василий ИСАЕВ, его подопечные - пенсионеры и люди с ограниченными возможностями - относятся к таким мерам с пониманием.

- Мы прекратили занятия в университете третьего возраста, где наши жители занимались живописью, изучением иностранных языков и компьютерной грамотности. Приостановили диспансеризацию лиц старше 65 лет, которая проходит ежегодно. А теперь, после временного закрытия процедурного кабинета, помогаем пожилым людям своими силами выходить из этой непростой ситуации. К счастью, пока у нас было лишь одно обращение с просьбой найти медработника, который мог бы делать уколы. Но поскольку наши силы невелики, будем советовать нашим подопечным обращаться к участковым терапевтам с просьбой временно заменять инъекции таблетированными препаратами, если это возможно, - рассказывает Василий Николаевич.

Несмотря на объявленную выходной неделю, сотрудникам Центра социального обслуживания придется продолжать выполнять свои обязанности. Ведь старикам и инвалидам, находящимся на патронате, некому больше принести продукты и медикаменты. С этой задачей, говорит Исаев, его сотрудники справятся. Но если появятся пенсионеры на самоизоляции, то тут может потребоваться помощь со стороны.

- Пока у нас одно обращение от боровчанки, которая не стоит на учёте, но решила не выходить на улицу в целях безопасности. Если число таких граждан возрастет, то мы не откажемся от помощи, и надеемся, что она придёт от волонтерских отрядов, имеющихся в Боровском районе.

НАЧЕКУ

В принципе, пережить «темные времена» боровчанам несложно. Органы власти не только заблаговременно приняли превентивные меры по обеспечению жителей необходимой помощью, но и ежедневно корректируют свои планы в зависимости от меняющейся ситуации. Всю неделю, в течение которой большинство жителей района получат возможность переждать сложный период дома, чиновники, вместе с сотрудниками экстренных служб, будут оставаться на посту, контролируя жизненно важные процессы.

Единственное, что может подпортить жизнь, - это спекуляция недостоверной информацией и товарами первой необходимости. Однако и за этими направлениями будет осуществляться строгий контроль.

- При администрации Боровского района есть отдел потребительского рынка. Его сотрудники ежедневно «мониторят» наличие продуктов в магазинах, медикаментов и средств защиты в аптеках и цены на них. Сами повлиять на ситуацию мы не можем, но полученную информацию передаём в региональное Министерство экономического развития и просим учитывать потребительский спрос внутри района, - рассказывает Алексей Гераськин.

А вот за фейковыми сообщениями в социальных сетях и мессенджерах следят вместе с сотрудниками правопорядка, и потому любителям «сотрясти воздух» стоит быть аккуратнее, поскольку последствия, к которым могут привести их вбросы, в данной ситуации вряд ли сойдут с рук.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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