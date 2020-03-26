Экономическое чудо. Очистные в деревне Коряково удалось построить, не потратив ни рубля!

Одной из главных проблем Боровского района остается экология. В последнее время местные органы власти прикладывают усилия, чтобы решить многие наболевшие вопросы, будь то незаконные свалки или незаконные выбросы вредных веществ.

Однако самая большая угроза для окружающей среды - тайная, хотя находится у всех на виду. Речь, конечно же, о канализационных стоках поселений. Для того, чтобы сделать их соответствующими всем нормативам, необходимо потратить много сил и средств, а потому каждый пуск новых очистных - большое событие для всего района.

Пример соседям в этом вопросе подает СП «Ворсино», где в этом году не только запустили новый объект, но и вернули при этом все вложенные в строительство деньги.

ПОДТЯГИВАЯ «ХВОСТЫ»

Деревню Коряково можно смело назвать вторым по значимости населенным пунктом во всем СП «Ворсино». Численность населения в ней уступает только центру поселения, а потому чиновники пристально следят за тем, чтобы инфраструктура соответствовала потребностям селян.

В прошлом году здесь заработал филиал Дворца Культуры, ставший местом притяжения для многих местных талантов, а также был начат еще один большой проект в другой сфере - строительство новых очистных сооружений.

Необходимость в них назрела давно, и первую попытку власти предприняли еще в 90-х годах прошлого века. Тогда под объект была выделена земля, рабочие даже успели возвести кирпичную коробку, но довести дело до конца им так и не удалось. С наступлением финансового кризиса администрации пришлось решать более насущные проблемы, и стройка превратилась в очередную «заброшку», подобную которой можно наблюдать практически в каждом поселении.

Все это время стоки из жилых домов и, частично, с предприятий, расположенных в населенном пункте, загрязняли окружающую среду. И в прошлом году было решено положить этому конец. Новый проект стал плодом совместной работы местной администрации и районных коллег.

- С нашей стороны было необходимо выделить деньги из бюджета, а район брал на себя проведение торгов сначала на проектирование, экспертизу и после этого аукцион на строительно-монтажные работы. Подрядчик определился еще в августе - им стала компания из Ярославля, а общая стоимость составила порядка 27 миллионов рублей, - рассказал заместитель главы администрации поселения Анатолий КОЛЮКАЕВ.

СТОКИ - В ЗЕМЛЮ

Новые очистные были построены «с нуля», а помимо них проложено порядка 300 метров коллектора. Их мощность составит 250 кубов в сутки, что с лихвой хватит на стоки Коряково. И что самое важное - они уже запушены и работают с февраля в тестовом режиме.

В глаза сразу бросается, насколько серьезно подошли местные власти к выбору концепции сооружения. Приехав на площадку впервые, не сразу понимаешь где, собственно и проходит канализация, ведь ни на подъезде, ни на самой огороженной территории нет никакого неприятного запаха. Также отсутствуют открытые емкости для фильтрации, и даже шума от текущей воды почти нет.

На небольшом участке размещается лишь небольшой «вагончик» и верхушки резервуаров, в то время как основная часть всей системы находится под землей. Такое простое решение и позволяет избежать большинства неприятных нюансов соседства с очистными сооружениями, благо, современные технологии позволяют это делать не в ущерб мощности.

В настоящий момент объект работает не в полную силу. Дело в том, что в основе фильтрации лежит использование бактерий, живущих в так называемом «активном иле», но для того, чтобы микроорганизмы чувствовали себя комфортно и размножались, им необходимо создать условия.

Тестовый запуск стал возможен благодаря необычайно теплой зиме, однако на всю заявленную мощность коряковские очистные выйдут ориентировочно 15-го апреля. В это время на улице должна устояться подходящая для бактерий температура, и их запустят в резервуар.

В настоящий же момент подрядчик занимается благоустройством прилегающих территорий, а чиновники ведут работу по передаче объекта из своего ведения в собственность «Калугаоблводоканала», чтобы обслуживанием сетей водоотведения занимался один и тот же подрядчик.

НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ

Взглянув на эту новостройку, кто-то может сказать - ну ведь это Ворсино! Какое еще поселение в Боровском районе может спокойно найти в своей казне без малого 30 миллионов на такие масштабные идеи!

С одной стороны, это действительно так, но на деле ситуация сложилась совершенно иная. Дело в том, что когда велась разработка проектной документации, как раз была запущена федеральная программа «Комплексное развитие сельских поселений», и администрация Ворсина приложила все усилия, чтобы в неё попасть.

- Пока у нас проходила экспертиза, мы быстро сориентировались, подали заявку, и в августе она была одобрена. В этом нам тоже помогли районные коллеги, но, тем не менее, на федеральные деньги нам была куплена машина для ФАПа, а также выделены средства на строительство очистных. Таким образом, все потраченные деньги к нам в бюджет вернулись, - пояснил Колюкаев.

После этого понимаешь, почему именно ворсинская экономическая практика была признана лучшей на всероссийском конкурсе. Хотя подобные схемы должны быть интересны менее обеспеченным поселениям, почему-то именно эта администрация всегда находится в активном поиске наиболее выгодных вариантов для своих задумок. Так что коллегам следовало бы присмотреться к такому опыту, прежде чем списывать все успехи на благосостояние соседей.

Степан ФЕДОРОВ

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