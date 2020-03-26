В шаге от мечты. «Калугаоблводоканал» придет в «Молодежный» уже в апреле

За последние пару лет проблема с подачей воды в микрорайоне «Молодежный» деревни Кабицыно стала особенно критичной. Её решением активно занимаются на всех уровнях власти, начиная от местной администрации заканчивая правительством области.

Самым оптимальным вариантом была признана передача скважин от местного ЖКУ к ГП «Калугаоблводоканал». Этот переход стал отправной точкой для многочисленных встреч, комиссий и совещаний, последнее из которых состоялось в минувшую пятницу. На ней главным вопросом была текущая ситуация с подачей ресурса.

НАПРЯЖЕННОЕ МОЛАЧНИЕ

Собственники квартир в «Молодежном» живут в условиях постоянного кризиса. Перебои с водой и аварии на скважинах, вкупе с частой сменой директоров ответственной за подачу ресурса ЖКУ привели к тому, что даже несмотря на вмешательство властей, люди по нескольку часов в день проводят без воды.

По последней информации, для того чтобы наполнять баки, дома приходится отключать 2-3 раза в день примерно часа на три. Больше всего от этого страдают жители верхних этажей, до которых вода порой и вовсе не доходит, будучи разобранной соседями снизу. При этом новостей о том, когда эти мучения прекратятся, от чиновников не было довольно давно. И вот на прошлой неделе заместитель главы администрации района Алексей СТЕПАНОВ и возглавляющий местный исполнительный орган власти Антон МАСНЯК провели рабочую встречу с представителями ЖКУ «Кабицыно», чтобы расставить все точки над «i».

НА РАСПУТЬЕ

Главной новостью стало то, что после признания ЖКУ банкротом, поселение уже заключило договора с «Калугаоблводоканалом» об аренде.

- Были подписаны документы и на водоснабжающее оборудование, и на сети. До 1-го апреля, отвечать за подачу воды продолжит прежняя организация, но уже в лице арбитражного управляющего, как положено по процедуре банкротство. А с начала нового месяца гарантирующим поставщиком становится ГП «Калгаоблводоканал», - отметил глава администрации СП «совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

Впрочем, всем ясно, что одним своим появлением областной компании не решить всех наболевших вопросов. Сегодня чиновники надеются, что монополисту удастся привести оборудование в более-менее рабочее состояние хотя бы к маю. Впрочем, как рассказал Степанов, это не единственный вариант.

- Мы прорабатываем вопрос подключения «Молодежного» к уже существующим сетям госпредприятия и добавления таки образом новых источников водоснабжения, поскольку ранее не раз говорилось о том, что ресурса существующих здесь скважин не хватает, чтобы покрыть потребность жителей, - отметил Алексей Евгеньевич.

Именно в этом на сегодняшний день кроется главная проблема. ЖКУ продолжает заниматься промывкой водозабора и обслуживанием своего оборудования, однако согласно предоставленной его руководителями информации, за последнее время потребление воды значительно возросло. Например, показатели февраля 2020-го года перекрыли аналогичные за 2019-й на 1300 кубических метров.

Безусловно, это связано с тем, что наученные горьким опытом люди при включении воды сразу же набирают её впрок. Однако подобные меры не могут полностью объяснить такой прирост.

В районной администрации считают, что причина в «сезонном» увеличением пользователей, а именно, в заселении большого числа иностранных мигрантов в съемные квартиры. Для проверки этого предположения в ближайшее время будут организованы совместные с полицией и МЧС рейды по микрорайону.

Что же до версий некоторых жителей о том, что нехватка ресурса связана с работой круглосуточной автомойки, то они никак не подтвердились. Владелец с готовностью идет на контакт и даже показал, как устроена система подачи воды. В её основе - принцип рециркуляции, когда вода проходит через очищение и снова подается в систему. Таким образом, из «общего котла» на мойку в сутки уходит всего 10 кубометров воды, что по сравнению с общим потреблением выглядит каплей в море.

В целом же, хочется верить, что с изменением собственника для «Молодежного» и правда наступит время перемен. С другой же стороны, нельзя забывать, что «Калугаоблводоканал» - организация, в ведении которой множество населенных пунктов со своими незакрытыми трудностями. А значит, может получиться так, что местные жителям придется не один месяц ждать своей очереди на решение локальной проблемы.

Степан ФЕДОРОВ

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