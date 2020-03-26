В Балабанове готовятся к публичным слушаниям он-лайн

Тема коронавируса проникла во все сферы жизни, включая коммуналку. На минувшей неделе в Балабанове комиссия по городскому хозяйству при ГД в очередной раз рассмотрела правила благоустройства, которые администрация дорабатывала с учетом замечаний депкорпуса. Все поступившие ранее предложения и поправках были учтены. Однако в процессе рассмотрения документа вновь возникли вопросы, которые замглавы администрации Михаилу ИВАНОВУ также придется проработать.

Раньше парламентарии настаивали на едином размере границ благоустройства для каждой из двух категорий - жилых домов и коммерческих объектов, а также на сохранении за муниципалитетом ответственности по уборке больших общегородских пространств, таких как детские площадки. Теперь представительная власть города предложила ввести четкий график уборки территорий для УК и подрядной организации. Закрепить это решили для того, чтобы микрорайоны выглядели ухоженными, а их жители знали, в какой период коммунальщики явятся для наведения порядка, к примеру, для окоса травы и проведения субботников.

Однако, не только депутаты влияют на правила благоустройства в поселении. По закону, этот документ должен пройти процедуру публичных слушаний, следовательно, горожане могут тоже высказать свои предложения по данному вопросу. Но сложившаяся ситуация с коронавирусом не позволяет назначить дату такого общественного мероприятия. Когда этот запрет будет снят, пока неизвестно, а откладывать процедуру всенародного обсуждения - значит «подвесить» город на неопределенный период, во время которого правила действовать не будут.

Исходя из этого, администрация Балабанова рассматривает вариант проведения публичных слушаний он-лайн. На сайте администрации будет опубликован проект документа, и граждане смогут оставлять свои предложения и замечания. Если муниципалитет действительно воспользуется таким вариантом, это будет прецедент для Боровского района и смелый шаг в цифровизацию. И что-то подсказывает, что подобная система придется по душе горожанам: ведь прийти в установленное время и место получается не у всех, а возможность высказать мнение, не вставая с дивана, сделает такие публичные слушания массовыми.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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