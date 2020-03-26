Попался на горящем! В Боровском районе поймали поджигателей травы

Пару недель назад глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ предупредил коллег о том, что из-за необычайно теплой погоды пожароопасный сезон может начаться раньше обычного.

Предостережения оказались не напрасными и как сейчас отмечают представители МЧС, в муниципалитете отмечают пик по количеству случаев пала травы.

Как и всегда, виновниками большинства происшествий становятся сами жители, однако на этот раз уйти от ответственности им не удалось.



Пал травы - очень опасный вид возгорания в первую очередь за счет скорости распространения. Сухостой сгорает практически моментально, а дальше под угрозой оказывается лес, а порой и дома боровчан. Что особенно печально, в абсолютном большинстве случаев, причиной возникновения огня становятся сами люди, таким образом избавляясь от прошлогодней растительности на полях и дачных участках.

Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ, на минувшей неделе на территории муниципалитета произошло сразу 11 случаев пала.

- Этот показатель можно назвать пиковым, соответствующим разгару пожароопасного сезона. При этом случаи были повсеместно - Агрофенино, Ворсино, поселок Институт, и много других мест. Необходимо начинать принимать меры противодействия как можно скорее, - отметил Александр Владимирович.

В качестве таких Ларионов в первую очередь считает работу с нерадивыми землевладельцами, запустившими свои участки. Для этого земельному отделу передадут спутниковые снимки, на которых запечатлены самые проблемные зоны, а тот в свою очередь возьмется за владельцев. Также, Александр Владимирович подчеркнул, что ведомство не оставит без внимания и поджигателей, а по каждому случаю пала травы возбуждается административное дело, а виновным грозит денежный штраф.

В Русинове же и вовсе удалось поймать поджигателей на месте. О том, что группа подростков развлекается подпаливая траву на улице Каманина, сотрудникам МЧС сообщили очевидцы. В результате оперативных действий пожарных, был составлен 1 административный протокол, а материалы по всем несовершеннолетним нарушителям переданы в ПДН.

К слову, на фоне роста активности населения было также зафиксировано несколько случаев, когда информация о ЧП оказывалось ложной.

- Также на прошлой неделе был случай в деревне Пекино. Сообщили, что там горит трава, мы выслали нашу добровольную пожарную команду которая там несколько кругов нарезала , но ничего не нашла. Поэтому хотелось бы внести предложения, чтобы диспетчер записывал контактные данные человека, чтобы с ним можно было связаться и уточнить информацию, а в случае его и наказать, - рассказал глава администрации СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ

Эту инициативу коллеги Георгия Ивановича и сотрудники МЧС нашли разумной, а глава районной администрации Николай Калиничев высказал предположение, что подобная информация может поступать от дачников, не привыкших к сельской жизни, а потому принимающими любой дымок за начало возгорания.

Семен ФРОЛОВ

Другие статьи из рубрики «Происшествия»