Неделя раздумий

До середины недели все шло своим чередом: коронавирус пугал опасным приближением, боровчане искали маски, которые стали самым ходовым товаром в стране, а в социальных сетях с обсуждения разбитых дорог все плавно ушли в вирусологию и гигиену, начав выдвигать свои версии и советы по вероятности заражения и правилам мытья рук. В общем, жизнь налаживалась, и даже загулявшие на неделю больше обычного школьники готовились вернуть в свой режим дня время на уроки.

Но в среду все изменилось. Президент Владимир ПУТИН обратился к нации. И пока он долго произносил вступительную часть, в душе начали закрадываться неприятные нотки волнения: чего это вдруг? Слова о переносе голосования по поправкам в Конституцию немного ослабили напряжение: всё к тому и шло. Однако, последовавшие заявления, сделанные главой государства, искренне повергли в шок. Конечно, все принимаемые меры можно списать на подготовку к предстоящему голосованию. Но вряд ли и без того поддержанный доминирующей партией власти проект стоит таких финансовых затрат, которые государству предстоит понести в ближайшее время.

В общем, глаз вновь начал дергаться, причем посильней, чем неделю назад, когда нам с моим коллегой Степаном ФЕДОРОВЫМ не досталось макарон и гречки в опустевших магазинах. А когда на следующий день - 26 марта-- в таблице актуальной информации о коронавирусной инфекции, ежедневно публикуемой правительством Калужской области, количество человек, находящихся под домашним наблюдением граждан, резко скакнуло с 433 до 972 человек, появилось желание купить продуктов на неделю, поплотнее закрыть в квартире дверь и изолировать себя и родных даже без признаков простудного заболевания.

Страхи, конечно, рождаются в голове, и об этом я говорила неделю назад. Но чтобы переосмыслить происходящее, порой требуется времени больше, чем обычно. У меня, в силу профессии, недельного отпуска не будет. А потому философский настрой придется генерировать в сжатые сроки. Но если вы именно те счастливчики, которым президент лично подарил неделю отдыха, потратьте ее с пользой - подумайте в спокойствии о смысле жизни и ее ценностях. Ну, и не забывайте мыть руки!

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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