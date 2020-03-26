В районе назвали лидеров по патриотическому воспитанию

Работа с подрастающим поколением - это не только организация школьного образование и привитию простейших правил этикета. Огромный пласт формирования человека как личности зависит и от патриотического воспитания, развития чувства любви к своей стране и гордость за подвиги предков.

Наилучшими результатами на этом поприще могут похвастаться в Ворсине и Боровске, заслуги которых отдельно отметили в районной администрации.

Сегодня большую часть работы по патриотическому воспитанию возложена в первую очередь на учреждения культуры, поэтому нет ничего удивительного в том, что лидерами стали именно те поселения, где расположены самые большие ДК в районе.

Традиционно именно в Боровске и Ворсине проходит больше всего различных конкурсов, представлений и тематических вечеров, посвященных любви к родине и, больше всего, событиям Великой Отечественной Войны. С течением времени страх перед ужасами ВОВ постепенно стирается из памяти и ни в коем случае нельзя забывать о том, какой подвиг совершили наши предки, и какой ценой досталась нашей стране свобода и не зависимость. Так считает возглавляющая ворсинское отделение Совета ветеранов Валентина МАЛОКОСТОВА.

- Для нас, представителей старшего поколения все это кажется абсолютно естественным, но для нынешней молодежи это не так. И дело не в том, что они не интересуются историей, а просто проходит время, все меньше остается живых свидетелей войны и поэтому на нас ложиться ответственность эту память передать. Большую помощь в этом оказывает Дворец Культуры, образовательные учреждения и спортивные секции. В нашем поселении на этом поприще проводится большая работа и очень приятно, что администрация всегда готова её поддержать. Преемственность поколений - процесс неостановимый, а потому и патриотическим воспитанием необходимо заниматься всегда, - отметила Валентина Александровна.

Такого же мнения придерживается и глава исполнительной власти СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ, не раз отмечавший, как важно оставаться настоящим гражданином своей страны перед лицом любых испытаний.

- Патриотическому воспитанию в нашем поселении уделяется большое внимание на всех уровнях. Мне кажется, важно, чтобы оно велось не только напористо и в лоб, но и в более повседневных, но не менее важных деталях. Например, каждое общественное мероприятие у нас начинается с государственного гимна, что тоже очень важно. В этом вопросе наши западные «заклятые друзья» тоже проводят большую работу, начиная со школ и заканчивая тем же кинематографом, поэтому и нам ни в коем случае нельзя сдавать своих позиций, чтобы у молодежи не происходило подмены ценностей, - отметил Георгий Иванович.

При этом очень важно находить подходящие самим детям формы работы , как например сделали в боровской школе №1 возглавляемой Сергеем КУПРАНОВЫМ. Образовательное учреждение совместно с районной библиотекой регулярно проводит для учащихся интересные тематические вечера, викторины и чтения, где в интересной форме ребятам рассказывают о важных исторических событиях и героях нашей страны.

Семен ФРОЛОВ

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