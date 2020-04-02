Добро пожаловать на тот свет!

Боровский развлекательный клуб «Рай» проигнорировал запрет на организацию массовых мероприятий.

Когда человек проявляет беспечность в отношении себя, это печально, но не так страшно в глобальном понимании. Но совсем другое, когда беспечность проецируется на большое количество людей, и все это ради собственной наживы.

СИНДРОМ «ФОМЫ»

Появление коронавируса COVID-19 жители Калужской области восприняли по-разному: одни испугались ещё до его появления на территории региона, другие, действуя по принципу неверующего Фомы и, вероятно, мнящие себя бессмертными, до сих пор пишут в соцсетях о его безвредности и всемирном заговоре.

Между тем правительство Калужской области уже две недели поступательно вводит ограничительные меры, постепенно ужесточая их, поскольку ситуация меняется с каждым днем и опасность распространения инфекции набирает свои обороты. Однако отнестись сознательно к происходящему захотели не все рядовые жители, в частности, Боровского района, и организаторы массовых мероприятий.

Поразительную беспечность проявил боровский бар-клуб "Рай". В то время, как правительство Калужской области и администрации Боровского района принимали меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, данное заведение в социальных сетях зазывало к себе посетителей.

«КОМУ ВОЙНА, А КОМУ МАТЬ РОДНА»

27 марта "Рай" опубликовал на своей странице в ВК рекламную запись о предстоящей вечеринке на своей территории.

"Как хорошенько отдохнуть и подготовиться к целой неделе отдыха? Берите друзей и знакомых с собой! Заходите в "Рай"! Танцуйте и веселитесь до утра!" - говорится в обращении к боровчанам и жителям соседних районов.

На вопросы тех, кто усомнился в законности вечеринки на "том свете", последовал ответ, что губернатор не запрещал работу ночных клубов в регионе.

Учитывая масштаб угрозы от коронавируса, заражения которым на тот момент уже были зафиксированы в Калужской области, данное заявление выглядит не чем иным, как циничным желанием заработать на тех, у кого в голове гуляет ветер. Хотя справедливости ради стоит отметить, что этот пост "Рай" опубликовал 27 марта в 14:28, а запрет на работу подобных заведений с 28 марта правительство Калужской области в ВК обнародовало в 17:56. И фактически, до ноля часов клуб мог работать на законных основаниях.

На такую безответственную рекламу отреагировал даже замглавы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН, сначала оставив комментарий «Кому война, а кому мать родна!», а потом прислав в адрес группы перечень всех, существовавших на тот момент ограничительных мер в Калужской области.

РУБЛЁВЫЙ «СЧЁТ»

Однако, уже после публикации "губернаторского" ограничения - 28 марта в 6:56-- на той же странице в ВК "Рай" вновь выложил приглашение на свою вечеринку.

"Сегодня, 28 марта, работаем в обычном режиме и ждем каждого. Можете вкусно покушать у нас в столовой. Поиграть в приставку с друзьями. А вечером потанцевать и повеселиться в клубе "Рай".

Напомним, что на момент публикации данного объявления, в Калужской области уже более шести часов действовало ограничение не только на клубные вечеринки, но и на организацию общественного питания, за исключением дистанционной торговли.

Поведение организаторов клубной тусовки не осталось без внимания администрации города и полиции. Как прокомментировал начальник ОМВД по боровскому району Александр КУЛИГИН, они отработали поступивший сигнал и смогли донести до сознания владельца помещения мысль о том, чем чревато такое поведение бизнеса в период опасной эпидемиологической обстановки. А опасно оно как распространением инфекции среди населения и, как следствие, ответственностью за создание условий для этого, так и отзывом лицензии на разрешенный вид деятельности.

Владелец помещения сослался на то, что предоставил свою площадь в аренду владельцам клуба «Рай». И он уже предупредил их о последствиях, которые могут быть в случае их повторного нарушения установленных запретов.

Между тем, 31 марта Государственная Дума утвердила штрафы за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ответственность предусмотрена как для физических, так и для юридических лиц, и варьируется за разные проступки штрафом от тысячи до двух миллионов рублей и даже лишением свободы на срок до семи лет.

Понятно, что закон обратной силы не имеет, и тем, кто во время наложенных ограничений на проведение массовых мероприятий посмел позвать людей веселиться «на тот свет», новые штрафные санкции не коснутся. Но хочется верить, что они остановят новые попытки заработать рубль на тех, кто ещё не настолько зрел мозгом, чтобы осознавать степень опасности и ответственности перед собой и окружающими.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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