Известные боровчане поддержали соседей в самоизоляции

Сегодня самый важный вклад в борьбу с пандемией корнавируса, который может сделать каждый человек, это просто остаться дома. Возможно, для кого-то провести целую неделю оторванным от мира кажется очень сложной задачей. Но важно помнить, что сегодня мир за нашим окном может быть опасен для здоровья и жизни каждого. А потому сейчас лучше побыть дома

Флешмоб «#лучшедома40», запущенный в Интернете объединил людей разных профессий и образа жизни. Каждый его участник призывает нас проявить терпение и найти положительные стороны в общей самоизоляции. География этой социальной акции охватила весь калужский регион, но мы сделали подборку обращений к жителям Боровского района их земляков.

Глава администрации МО МР «Боровский район» Николай КАЛИНИЧЕВ:

- В новейшей истории наша страна еще не сталкивалась с угрозами, подобной коронавирусной инфекции. Каждый из нас может быть под ударом. Сегодня правительством и медиками прикладываются все силы, чтобы не допустить самого катастрофического сценария. Но многое зависит и от нас с вами. Как последовательно мы будем соблюдать все требования и рекомендации. Сейчас достаточно просто не выходить из дома, или делать это только по самым важным поводам, чтобы обезопасить родных и близких.

Для тех, кому трудно позаботиться о себе, в Боровском районе открыт телефон «горячей линии» - 8-800-550-18-68, на который каждый может обратиться за помощью в доставке продуктов, медикаментов или по другим вопросам. Проконсультироваться по вопросам коронавирусной инфекции также можно по областному номеру *040.

Сегодня все зависит от нас, в наших руках жизнь и здоровье тех, кого мы любим. Давайте не будем подвергать наши жизни лишней опасности, ведь дома точно лучше, чем в больнице. Берегите себя и оставайтесь в безопасности.

Директор "первой" балабановской школы, депутат Районного Собрания МО МР "Боровский район" Людмила КНЯЗЕВА: - Дорогие ребята, уважаемые родители! Очень прошу вас соблюдать режим самоизоляции и как можно меньше выходить на улицу. Особенно это касается самых младших детей, которым хочется гулять и посещать игровые площадки. Дома тоже есть чем заняться - читайте книги, смотрите телевизор, занимайтесь самообразованием, а ребята постарше уже приступили к обучению и могут начинать готовиться к итоговым экзаменам. Сейчас очень важно подумать о своей жизни и здоровье, и я очень вас прошу не покидать дома без острой надобности. Директор боровской СШ №1, депутат Районного Собрания МО МР "Боровский район" Сергей КУПРАНОВ: - Уважаемые земляки, я обращаюсь к вам как житель нашего района, как депутат Районного Собрания и как директор одной из крупнейших школ. Вы знаете, мне 60 лет и я не помню такой напряженной обстановки за всю свою жизнь. Когда я был мальчишкой в 70-х годах, на фабрике «Красный октябрь» появилась сибирская язва, потом из более современных были и птичий, и свиной грипп, но все не коснулось нас. А вот сейчас обстановка не самая благоприятная. Я не врач и не могу давать советы. Но мне кажется, нужно обезопасить наших близких - меньше вступать в контакты, отменить мужское рукопожатие, общаться по телефону и не покидать дома и квартиры. Семьдесят пять лет назад закончилась страшная Великая Отечественная война, которую наш народ выиграл огромной ценой. Сейчас мы тоже столкнулись с испытанием. Конечно, не таким ужасным, но, тем не менее, очень серьезным. Я обращаюсь к вам всем: дорогие земляки, оставайтесь дома и я думаю, мы победим. Желаю всем здоровья. Депутат Городской Думы МО «Город Балабаново», исполнительный директор Федерации смешанных боевых единоборств (ММА) Калужской области Артем АЛЕКСЕНКО: - Дорогие друзья, уважаемые спортсмены! От лица руководства Федерации смешанного боевого единоборства ММА Калужской области призываю вас оставаться дома в эти дни карантина, следить за личной гигиеной и быть благоразумными. Сейчас действительно лучше побыть дома, будьте здоровы. Заведующая филиалом г.Балабаново ГБУ КО "Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", депутат Районного Собрания МО МР "Боровский район" Виктория РУДНЕВА: - Работая с пожилыми людьми и инвалидами, я знаю, что вещи, которые кажутся нам обыденными, с возрастом превращаются в трудновыполнимые задачи. В этой ситуации, помогите своим пожилым родственникам, соседям. Не давайте им выходить на улицу без повода, сходите за покупками в магазин, аптеку или оплатите «коммуналку» через интернет, ведь для вас это проще простого. Помогая другим, вы становитесь примером для подражания, и пускай ваши дела будут ярким примером умения жить и работать во благо людей. Основатель боровской «Школы юных спасателей им. Владимира Храброго» Стефан ГЕНИЧ: - Друзья, я призываю вас сегодня и в ближайшее время не выходить из своих домов. Не будем подвергать риску здоровье наших дорогих бабушек и дедушек. Давайте вспомним, что мы любим свою семью и побудем все вместе, чтобы остановить это ужасное поветрие. Ничего не бойтесь, не паникуйте, Господь с нами! Все будет хорошо! Директор УК «РЭУ-1», депутат Городской Думы МО «Город Балабаново» Руслан ЖАДЬКОВ: - Мы все столкнулись с серьёзными и очень глобальными проблемами. Это большое испытание для всех нас, но я уверен, что мы из него выйдем достойно. Сделать это просто - нужно просто быть дома в кругу близких людей и соблюдать правила карантина. Помните, что есть люди, которые прямо сейчас находятся на работе - врачи, сотрудники полиции и сферы ЖКХ. Знайте, каждый из нас делает все, чтобы беда обошла стороной всех жителей.

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