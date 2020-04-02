Соблюдать дистанцию. Пандемия коронавируса «разлучит» учеников и педагогов на неопределенный срок

В условиях пандемии коронавируса многие привычные нам сферы жизни вынуждены полностью перестраивать свою работу. Одной из таких оказалась система образования, к функционированию которой в режиме самоизоляции накопилось немало вопросов как у школьников с родителями, так и у самих учителей.

Чтобы избежать различных домыслов и расставить все точки над «i», министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ провел онлайн-трансляцию, в которой рассказал о том, как будет проходить обучение в ближайшие пару месяцев.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Сегодня даже самые отъявленные скептики понимают, что коронавирусная инфекция --не очередная «страшилка из телевизора», а настоящая угроза здоровью и жизни людей. В таких условиях одной из самых первоочередных вопросов, которым задаются власти, становится безопасность подрастающего поколения.

Современная система образования построена на постоянном контакте сверстников и учителей друг с другом, что в условиях пандемии является прямым риском для здоровья учеников и педагогов. Чтобы избежать этого, было принято решение перейти на дистанционную систему работы для всех образовательных учреждений. Однако подобный шаг вызвал массу вопросов и недопонимания, развеять которые министр образования региона Александр АНИКЕЕВ решил лично, выйдя на связь с жителями в форме онлайн-конференции.

- То, с чем мы столкнулись сегодня - просто беспрецедентно. Нам никогда не доводилось заниматься подобной работой, и перестроить всю существующую систему под новые реалии за пару недель очень непросто. Само собой будут сложности, проблемы, сбои и ошибки, мы это понимаем и просим родителей и учеников не воспринимать это «в штыки». Со временем все будет отлажено, но на первых порах к этому нужно отнестись с пониманием, - обратился Александр Сергеевич к зрителям.

НЕОБХОДИМЫЕ РИСКИ

Аникеев подробно ответил на вопросы о том, какие изменения ждут каждую возрастную группу обучающихся. Меньше всего от привычного уклада отойдут работники детских садов. Структура работы здесь больше строится на обеспечении ухода и присмотра за ребенком, а не на каком-то серьезном образовательном процессе. И раз большинство жителей находится на самоизоляции, то и их чада проводят время с родителями. Функционировать продолжат лишь дежурные группы, в которые примут малышей, чьи родители продолжат трудиться.

Как будет выстроена эта работа на территории Боровского района, позже прокомментировал замглавы районной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН.

- В конце марта воспитатели опрашивали родителей, кому нужно будет передать ребенка в детский сад. В первую очередь-- дежурные группы для детей медработников, сотрудников полиции и госорганов, объектов критически важной инфраструктуры. И в тех учреждениях, где это необходимо, они начали функционировать с 30 марта.

Еще один интересный вопрос был относительно питания таких групп. Ведь если в саду будет всего 10 детей, то и питание для них нужно организовывать исходя из этого количества. Тогда поставщику придется везти очень маленькие партии еды, на что не каждый согласится.

- Я вас уверяю, что с этим проблем не возникнет. Надо будет - доставят и килограмм мяса и два литра молока. А если в каком-то учреждении с этим есть проблемы, то обратитесь ко мне, и все будет решено. Но кому-то после этого не поздоровится, - заявил Аникеев.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Больше всего участников видеоконференции волновала ситуация со среднеобразовательными школами. То, что они переходят на режим дистанционного обучения, говорили и ранее, но не всем понятно, каким образом будет вестись эта работа. Как отметил Александр Сергеевич, в условиях пандемии-- это единственный способ обеспечить функционирование существующей системы. И в настоящее время в школах занимаются разработкой программ, уроков, тестированием платформ и прочей необходимой работой. При этом работа педагогическим составом ведется из дома, за исключением тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте необходимо, например, директоров образовательных учреждений.

Выпускники 9-х и 11-х классов приступили к занятиям первыми, еще с 30-го марта, остальные ребята присоединятся к ним 6-го апреля.

- В какой форме эта работа будет вестись, школы решат сами, будь то видеолекции или специальные образовательные платформы. Но в большинстве случаев будут высылаться здания посредством электронной почты или мессенджеров, - пояснил министр.

Вариант интернет-рассылки выбрали и балабановской школе №1.

- В первый день нам дали задания по астрономии и физкультуре (подготовить доклад). Результаты надо присылать к концу дня. По русскому языку - тест и сочинение, по литературе - прочитать рассказ. По этим предметам результат от нас ждут к концу недели, - рассказывает одна из учениц..

Выполненные работы старшеклассники будет отправлять по интернету педагогам на проверку.

- Для тех, у кого нет возможности использоваться интернет-ресурсами, мы на входе в школу поставили ящик. Туда родители могут класть домашнее задание своих детей, учителя их проверят и также вернут, - рассказывает директор школы Людмила КНЯЗЕВА.

Конечно, такая форма больше похожа на самообучение. Но завуч учебного заведения Татьяна ЕРОХИНА уточняет:

- Если при изучении новой темы у ребенка возникнут сложности, то учитель персонально объяснит то, что не понятно. Все педагоги "на телефоне" и готовы помочь нашим выпускникам.

Как добавила Людмила КНЯЗЕВА, учителя утром проверяют, все ли дети зашли на платформу с домашним заданием. В случае отсутствия отметки от ребенка, его будут разыскивать через родителей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ СДВИГ

Также было решено отодвинуть сроки начала выпускных экзаменов. Ученики 11 классов начнут сдавать ЕГЭ 8 июня, а 9-е классы приступят к ГИА на следующий день. Еще на время дистанционного обучения были отменены все ВПР. Сроки подачи документов в вузы также продлят на две три-недели, более того - подать документы в более чем 50 университетов и институтов можно будет, не выходя из дома, используя портал «Госуслуги»,

К слову, редакция «Недели» со своей стороны тоже прислала Аникееву несколько важных для читателей вопросов. В частности о том, как долго ребята будут учиться, не выходя из своих квартир. Уже понятно, что дистанционное обучение не ограничится лишь одной неделей, но конкретные сроки, по словам Аникеева, будут основываться на том, как быстро удастся справиться с пандемией.

Еще один важный нюанс, по мнению нашего издания, - работа с детьми из отдаленных населенных пунктов. Территория Боровского района большая, и некоторые деревни удалены от школы на без малого десяток километров. При этом, не в каждом доме есть возможность выхода в интернет или наличие компьютера, а некоторые семьи и вовсе добровольно отказываются от их использования. С тем, что в условиях самоизоляции забывать о таких ребятах нельзя, согласился и министр. Для детей, не имеющих выхода в «мировую паутину», задания на бумажных носителях будут доставлять водители школьных автобусов, а через несколько дней забирать и отвозить к учителям на проверку.

ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ?

Отдельным пунктом стоят предметы, для которых дистанционное обучение просто убивает их «классическую» форму. Например, физическая культура, труд, шахматы, ИЗО и музыка. По словам Аникеева, для таких дисциплин можно подобрать подходящие электронному формату варианты. Например, онлайн-зарядки, рефераты о великих художниках и композиторах.

Меньше всего беспокойства на сегодняшний день вызывают вузы, техникумы и различные частные образовательные организации. Да, в них переход на новые платформы тоже сопровождается рядом хлопот, но студенты более привычны к удаленной форме, и потому подобные изменения дадутся им легче.

Степан ФЕДОРОВ

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