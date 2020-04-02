Давайте жить дружно. Конфликт вокруг дороги в «Олимпийской деревне» решили миром

Дорога в коттеджных поселках довольно часто становится причиной распрей между соседями, а уж в деревне Кабицыно и подавно. Многие боровчане помнят ситуацию в «Васильках», разделившую собственников на два воинствующих лагеря.

В этот раз тревогу начали бить жители «Олимпийской деревни», столкнувшиеся с тем, что по их улице туда-сюда курсируют самосвалы, разбивая проезжую часть. Однако, в этом случае начавший было разгораться конфликт удалось погасить на корню, благодаря умению слушать друг друга и находить компромиссные решения.

НА ПОРОГЕ ССОРЫ

Жителям «Олимпийской деревни» довелось столкнуться с довольно большим количеством различных сложностей. Здесь и проблемы с водоснабжением, и долгое время остававшаяся не решенной ситуация со стоками бегущими напрямую в реку Страдаловку. За это время собственники успели сформировать довольно сильный актив, готовый помогать местным властям и решать наболевшие вопросы.

Поэтому, когда живущие на улице Алины Кабаевой «олимпийцы» стали жаловаться на то, что проезжую часть приводят в негодность колесящие туда-сюда грузовики, это сразу же было вынесено на общее обсуждение.

Отсыпкой и поддержанием дороги в хорошем состоянии местные жители занимаются сами, поскольку она находится в их владении, и местная администрация в этой ситуации помочь им никак не может. А между тем, самосвалы со щебнем и трактора стали появляться все чаще. Жители даже обратились в полицию, но правоохранители в ответ тоже только развели руками - нельзя же штрафовать водителей за то, что они просто едут по дороге.

- Честно сказать, мы зашли в тупик. Грузовики как ехали, так и едут, а никто не хочет нам помочь. А ведь «убитую» дорогу нам придется восстанавливать на свои деньги, - сетуют местные жители.

Более того, уже даже стали появляться различные теории, дескать, стройматериал завозится в «Кантри» для расширения поселка или вовсе для возведения некоего нового ЖК.

ВОЙТИ В ПОЛОЖЕНИЕ

Подобные распри могли довести до полномасштабного конфликта между «Олимпийцами» и водителями, но к счастью, люди здесь предпочли не рубить сплеча, а сначала разобраться в ситуации.

Одним из таких миротворцев можно назвать депутата Районного Собрания Юрия СОЛОВЬЕВА, который и сам проживает в «Олимпийской деревне». - Машины стали ездить часто - это факт. Но ничего страшного или критичного в этом нет. Просто один из собственников решил заняться своим участком, завозит щебень, корчует деревья, разравнивает площадку. Погода в этом году благоприятствует, и можно заниматься такой работой уже сейчас. Само собой, это создает некоторые неудобства, но давайте не будем забывать, что все здесь живущие когда-то сами строили свои дома, и точно так же к ним возили стройматериалы. К этому просто нужно подойти с более терпимой позиции и не паниковать, - отметил Юрий Иванович. С таким подходом согласились многие собственники, и при содействии местной администрации был организован сход жителей для решения проблемы. - В итоге, ситуацию решили миром. И жители улицы Кабаевой, и владелец участка, начавший благоустраивать его, друг друга услышали. Люди понимают, что человек не может по воздуху доставить себе стройматериалы. К тому же он, в свою очередь, выразил готовность после окончания работ возместить ущерб, либо провести отсыпку дороги чтобы устранить урон, - рассказал глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

Таким образом «васильковый» сценарий в «Олимпийской деревне» не повторился, а жители смогли найти общий язык, что особенно важно в условиях нынешней непростой ситуации.

Степан ФЕДОРОВ

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