Заросших борщевиком боровчан начнут наказывать рублем

Каждое лето поселения Боровского района сталкиваются с одной и той же проблемой - разрастанием борщевика. Из года в год опасное для здоровья жителей растение захватывает новые территории, а на борьбу с ним приходится тратить уйму бюджетных средств.

При этом главная причина распространения сорняка - безалаберность землевладельцев, которые запускают свои участки и позволяют вредителю заполонить все вокруг.

Раньше бороться с подобным было очень тяжело, однако недавно Законодательное Собрание Калужской области приняло закон, согласно которому в следующем году собственники будут нести ответственность за свою землю и отвечать рублем за присутствие на ней борщевика.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ЗАКОН

Главная проблема в борьбе с борщевиком Сосновского кроется в невероятной устойчивости этого растения к любым условиям. Оно абсолютно спокойно переносит высокий уровень загрязнения, наделено высокой сопротивляемостью токсинам, а его семена способны «выжидать» в земле несколько лет в ожидании благоприятных погодных условий, прежде чем взойти. Учитывая, что зимы в этом году практически не было, а синоптики прогнозируют раннее потепление - можно не сомневаться в том, что Боровскому району предстоит столкнуться с серьезным зарастанием территорий этим неубиваемым сорняком.

Особенно удручает тот факт, что чаще всего причиной, по которой борщевик захватывает новые гектары, становятся сами жители, не уничтожившие опасную растительность до того, как она успела дать семена. Именно на это сетовали главы местных администраций в прошлом году, ведь земельный контроль полностью находится в руках районных властей, которые физически не успевают отрабатывать все проблемные участки. Тем более что провести проверку в день получения сообщения невозможно, а объект сначала должен быть включен в план.

Такая неповоротливость системы приводит к тому, что зачастую сдерживание борщевика зависит лишь от красноречия местных чиновников и того, удастся ли им достучаться до землевладельцев и убедить тех вовремя проводить обработку своих наделов. При этом подобную картину можно наблюдать не только в Боровском районе, но и по всему региону.

Необходимость менять законодательство отмечали уже давно, и в этом году депутаты Законодательного Собрания твердо решили переломить сложившуюся ситуацию. Согласно опубликованному 19-го марта документу, со следующего года у муниципалитетов появится возможность включить борьбу с борщевиком в свои правила благоустройства. Соответственно, всех нарушителей будет ждать административный штраф, а для того, чтобы выявить факт нарушения, нет нужды обращаться в земельный контроль - хватит и полномочий административной комиссии.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Однако, несмотря на общую позитивную тенденцию, надеяться, что 2021-й станет годом окончательной победы над вездесущим сорняком, не стоит. Уже сейчас эксперты видят в новом законе ряд нюансов, которые могут негативно отразиться на ситуации.

- То, что работа в этом направлении ведется - очень хорошо, поскольку борщевик представляет собой большую угрозу. Однако нужно понимать, что принятые меры относятся лишь к землям населенных пунктов, а их в Боровском районе всего 10%. Остается еще «сельхозка», территория Лесфонда и прочие, влиять на которые поселения по-прежнему останутся не в силах. А как мы знаем, бороться с этим растением нужно комплексно, поскольку если его оставить хоть на одном участке, оно быстро заполонит все вокруг. Почему было принято именно такое решение - не могу сказать, возможно, есть какие-то юридические нюансы. В любом случае, мною в комиссию по местному самоуправлению был направлен запрос с просьбой разъяснить подробней, так что будем ждать ответа, - рассказал специалист районного Экологического центра Владимир ЦВЕТКОВ.

Еще одним камнем преткновения, по мнению Владимира Алексеевича, может стать работа административных комиссий, которая на сегодняшний день показывает себя неэффективной. Этот вопрос был поднят на планёрке в районной администрации, возглавляющий которую Николай КАЛИНИЧЕВ предположил, что причиной тому может стать нежелание работников штрафовать своих соседей и портить с ними отношения, учитывая, что за свою работу они не получают материального вознаграждения.

Звучит логично, но с другой стороны, может быть, таким людям не место в рядах административной комиссии, в состав которой должны входить те, кто действительно хочет работать на благо своего поселения?

Подумать над этим вопросом было предложено главам местных администраций, а итоговое решение, будь то разработка методов поощрений членов комиссий или реорганизация их работы, примут на отдельном совещании.

Семен ФРОЛОВ

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