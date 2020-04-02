Работы по восстановлению водоснабжения в «Молодежном» идут полным ходом

С начала апреля «Калугаоблводоканал» станет гарантирующим поставщиком воды для микрорайона «Молодежный», который в последние несколько лет испытывает серьезные перебои с подачей ресурса.

Работы на скважинах идут полным ходом уже сейчас. При этом свой вклад в общее дело вносят не только специалисты госпредприятия, но и подрядчики местной администрации и даже многострадальное ЖКУ.

Активно работать над решением проблем с водоснабжением в «Молодежном» начали сразу же после рабочей встречи, которая прошла на местном водозаборе. В ходе неё чиновники озвучили «дорожную карту» по выходу из сложившегося кризиса и сразу же приступили к её реализации.

Так, местная администрация заключила контракт с подрядной организацией для промывки всех скважин. Заниматься этой работой Водоканалу пришлось бы в любом случае, а такое решение со стороны властей поселения сэкономит специалистам немало времени.

- На минувших выходных закончили работы на первой, стометровой скважине, а 30-го марта и на второй. Останавливаться не планируем и доведем это дело до конца, прочистив все 7 скважин. Специалисты «Калугаоблводоканал» уже прибыли, подвели необходимую технику и тоже не остаются в стороне, - рассказал глава администрации СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.

По словам Антона Александровича, сейчас рабочие калужского монополиста занимаются «проколом» для прокладки труб, которые соединят систему водоснабжения «Молодежного» с основными сетями водоканала.

На прошлой неделе на объект также приезжали глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ и директор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий ПЕТРУШИН, которые проконтролировали ход работ, пообщались с персоналом и обсудили планы на будущее.

На то, что с переходом скважин в государственное владение ситуация должна улучшиться, надеются не только чиновники, но и сами жители. Однако пока ситуация продолжает оставаться непростой, и люди вынуждены по 8 часов проводить без воды.

Со своей стороны, ЖКУ старается хоть как-то сгладить ситуацию и даже предоставили возможность набрать бесплатную воду в районе скважин, выведя напрямую небольшой кран.

Что не менее важно, понимая, через что пришлось пройти местным жителям в течение марта, ЖКУ «Кабицыно» освободило микрорайон от платы за холодную воду в этом месяце.

Семен ФРОЛОВ

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