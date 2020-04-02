Деньги на «бочку» ! Муниципалитеты Боровского района будут бороться с вирусом в складчину

Как уберечь себя от заражения COVID-19 и дезинфицировать по возвращении домой, сейчас знает каждый. Но если перед жителями стоит проблема приобретения масок и антисептиков для личного пользования, то перед муниципалитетами и управляющими компаниями возникает задача более масштабная - закупка химикатов для обработки общественных пространств.

ПО КАРМАНУ ЖИТЕЛЕЙ?

30 марта в Калуге состоялось совещание, на котором начальник Госжилинспекции по Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ высказал мнение о мерах, принимаемых для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в местах общего пользования, в том числе, многоквартирных домов. Говоря о том, что в условиях опасности распространения заразы профильные организации должны заниматься этой работой, невзирая на финансы, чиновник рекомендовал приобретать средства для санобработки и дезинфекции за счет сэкономленных УК средств, а при недостатке таковых - выставлять жителям дополнительные счета.

В частности, в Балабанове обработка общественных территорий и мест общего пользования уже идет как на муниципальных территориях, таких, как городской рынок, так и в многоквартирных домах, где жители начали улавливать характерный хлорный запах.

ДЕНЬГИ НА «БОЧКУ»!

Согласно письменному требованию Госжилинспекции Калужской области, направленному в адрес управляющих организаций региона, необходимо ежедневно дезинфицировать места общего пользования в многоквартирных домах, а также в иных местах массового скопления людей. Однако такая работа требует необходимого запаса химикатов, а с их приобретением на неделе начали возникать проблемы. Директора УК сообщили, что имеющихся хлорсодержащих препаратов для обработки надолго не хватит. Купить самостоятельно столь ходовой в данной ситуации товар непросто. Тем более, учитывая нынешний спрос на рынке, производителям и продавцам выгодней иметь дело с оптовым покупателем.

По этой причине заместитель главы администрация города Балабанова Михаил ИВАНОВ, который тоже занят поиском впрок средств дезинфекции для обработки мест массового скопления людей, предложил объединить усилия муниципалитетов Боровского района и совершить оптовую покупку, которая позволит обеспечить не только нужды города в целом, но и многоквартирных домов в частности.

Эту идею поддержали главы администраций Боровска, Ермолина и Ворсина, которые уже определились с объемами и методом использования. Помимо обработки территорий, находящихся в собственности МО, таких, как площади и рынки, чиновники готовы поделиться дезинфицирующими средствами с управляющими компаниями.

Стоит отметить, что закупку все четыре муниципалитета делают не впопыхах, имея на сегодняшний день в наличии дезинфицирующие средства для обработки территорий. Это своего рода ситуация с гречкой, которая, вроде, в магазине-то есть, но на всякий случай, пусть будет и дома.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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