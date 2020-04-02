02.04.2020

Полицейские и медики проверяют граждан, прибывших из-за границы



В условиях опасности распространения коронавирусной инфекции сотрудники ОМВД по Боровскому району вынуждены заниматься не только своими прямыми обязанностями по охране правопорядка, но и вступать в прямой контакт с людьми, вернувшимися из других стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

В ОМВД созданы группы из сотрудников полиции. После установления гражданина из группы риска, с ним проводится беседа по соблюдению режима самоизоляции сроком не менее 14 дней, а также выясняется информация о самочувствии других членов семьи.

Такие поквартирные обходы осуществляют и медики. После выявления граждан, прибывших из заграничной поездки и обязанных соблюдать режим самоизоляции, к ним приходят врачи.

- Более 400 жителей Боровского района вернулись недавно из-за границы, но далеко не все проявили ответственность и остались дома в режиме самоизоляции. Врачи смогли обследовать около полутора сотен, а 90 человек так и не смогли застать дома. Каждый день участковые терапевты тратят время на розыск таких несознательных граждан, не успевая прийти и обследовать всех тех, кто ответственно остался дома. Оставайтесь дома! выбирайте дом, а не болезнь, - говорит в своем обращении к боровчанам заместитель главы администрации Боровского района Алексей Гераськин.

Однако остаться дома даже после введения врио губернатора Владиславом ШАПШОЙ ограничения на передвижение на территории Калужской области с 31 марта смог не каждый. Учитывая людскую беспечность, в первый день карантина к призывам руководителей органов исполнительной власти о самоизоляции присоединились сотрудники ОМВД по Боровскому району. Патрульная машина полиции начала совершать объезд улиц, включая аудиозапись с предостережением покидать дома.

В Балабанове к этой работе подключились и сотрудники городского Дома культуры, которые всегда призывали балабановцев не сидеть дома и быть активными, но теперь просят не покидать стен квартиры и соблюдать все меры безопасности.

Пока принятые органами власти и медицинскими работниками меры не позволили коронавирусу  пробраться на территорию Боровского района. Как сообщает замглавы администрации Алексей Гераськин, по информации Центральной районной больницы, в течение дня 31 марта обследованы и поставлены под наблюдение 16 человек, находящихся на самоизоляции. 7 человек сняты с наблюдения (истек срок самоизоляции). Всего под наблюдением остаётся 107 человек.

Другие статьи из рубрики «Медицина»

Выездов не прибавилось, но звонков стало больше

Чистая маска спасает всех

Жители сельской местности могут спать спокойно: врачи к ним приедут!

Михаил Сергеев: «Скорая и надежная помощь - рядом!»

Иммунитет - наш главный противоэпидемический запас

Вакцинация - панацея от многих инфекций
 
г. Обнинск, © ООО «Мак Медиа» 2007 - 2020

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Любое использование материалов сайта в сети Интернет допускается исключительно на сайтах, зарегистрированных как средство массовой информации и только при условии указания названия издания, автора статьи и размещения индексируемой гипертекстовой ссылки на сайт www.pressaobninsk.ru. Использование материалов данного ресурса сайтами, не являющимися СМИ, а также вне сети Интернет возможно только с письменного разрешения правообладателя.

Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Пишите нам



Официальный сайт изданий
Калужской области
Контакты | Реклама на сайте | Подписка | Обратная связь | Архив новостей Обнинска | RSS
Новости Обнинска. Газета Неделя Балабаново
Поставить закладку | Сделать стартовой
Последнее обновление - 23:14 21.06.2012
05
апреля
2020
Издательский дом "Мак Медиа" предлагает выгодные условия размещения комплексной рекламы!
Доска объявлений предоставляет Вам возможность разместить бесплатное объявление