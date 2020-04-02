Полицейские и медики проверяют граждан, прибывших из-за границы

В условиях опасности распространения коронавирусной инфекции сотрудники ОМВД по Боровскому району вынуждены заниматься не только своими прямыми обязанностями по охране правопорядка, но и вступать в прямой контакт с людьми, вернувшимися из других стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

В ОМВД созданы группы из сотрудников полиции. После установления гражданина из группы риска, с ним проводится беседа по соблюдению режима самоизоляции сроком не менее 14 дней, а также выясняется информация о самочувствии других членов семьи.

Такие поквартирные обходы осуществляют и медики. После выявления граждан, прибывших из заграничной поездки и обязанных соблюдать режим самоизоляции, к ним приходят врачи.

- Более 400 жителей Боровского района вернулись недавно из-за границы, но далеко не все проявили ответственность и остались дома в режиме самоизоляции. Врачи смогли обследовать около полутора сотен, а 90 человек так и не смогли застать дома. Каждый день участковые терапевты тратят время на розыск таких несознательных граждан, не успевая прийти и обследовать всех тех, кто ответственно остался дома. Оставайтесь дома! выбирайте дом, а не болезнь, - говорит в своем обращении к боровчанам заместитель главы администрации Боровского района Алексей Гераськин.

Однако остаться дома даже после введения врио губернатора Владиславом ШАПШОЙ ограничения на передвижение на территории Калужской области с 31 марта смог не каждый. Учитывая людскую беспечность, в первый день карантина к призывам руководителей органов исполнительной власти о самоизоляции присоединились сотрудники ОМВД по Боровскому району. Патрульная машина полиции начала совершать объезд улиц, включая аудиозапись с предостережением покидать дома.

В Балабанове к этой работе подключились и сотрудники городского Дома культуры, которые всегда призывали балабановцев не сидеть дома и быть активными, но теперь просят не покидать стен квартиры и соблюдать все меры безопасности.

Пока принятые органами власти и медицинскими работниками меры не позволили коронавирусу пробраться на территорию Боровского района. Как сообщает замглавы администрации Алексей Гераськин, по информации Центральной районной больницы, в течение дня 31 марта обследованы и поставлены под наблюдение 16 человек, находящихся на самоизоляции. 7 человек сняты с наблюдения (истек срок самоизоляции). Всего под наблюдением остаётся 107 человек.

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