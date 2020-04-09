Не в первый раз? В Подсобном хозяйстве средь бела дня застрелили собаку

В минувшую субботу 4 апреля в Боровском районе произошёл вопиющий случай. Неизвестный из ружья выстрелил в голову породистому псу. Эта страшная новость быстро разлетелась по социальным сетям, обрастая подробностями.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району смогли оперативно провести работу и даже найти у одного из местных жителей ружьё. Но из него ли был произведен смертельный выстрел?

ВСЕ СВОИ

Деревня с длинным названием Подсобное хозяйство Дома отдыха Балабаново входит в состав сельского поселения «Ворсино». Однако территориально оно впритык расположено к балабановской улице Зеленой. Оба жилых микрорайона находятся на внушительном расстоянии от своих административных центров и отрезаны киевской трассой.

Именно в этом удаленном и тихом месте днем 4 апреля раздался оружейный выстрел. Как уверяют местные жители, чьи дома скрыты за высокими заборами, они не были свидетелями произошедшего. Но громкий хлопок привлек их внимание. Выйдя на деревенскую улицу, они увидели только несчастное животное, которое еще пробежало несколько метров, а потом безжизненно упало посреди дороги. Никого подозрительного, а уж тем более человека с ружьём они не заметили.

Погибшая собака оказалась местной, и кто ее хозяин, жители деревни прекрасно знали. Почему животное, пусть и в ошейнике, без надзора гуляло по улице, теперь уже вопрос риторический. Да и если учесть место происшествия, то станет вполне очевидно, что в таких местах собаки, даже породистые, часто бегают без присмотра. Гораздо важнее информация, появившаяся в соцсетях, о том, что подобные случаи в этом населенном пункте случались и ранее.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ

По неподтвержденной информации, год назад здесь уже звучали выстрелы.

« В том году, сказали жители, он убил три собаки: хаски, таксу и золотистого ретривера. И вот новая жертва, которая была убита сегодня. Средь бела дня», - опубликовала на своей странице запись одна из женщин.

Пока официального подтверждения этих фактов нет, поэтому сказать с уверенностью, что на территории данной деревни орудует догхантер, нельзя. Как впрочем, и заявлять о том, что человек, у которого полицейские изъяли ружьё, причастен к случившемуся.

Найти того, кто из местных жителей владеет оружием, стражам правопорядка труда не составило: они «пробили» базу данных боровчан, имеющих лицензию на «огнестрел». Однако то ли это ружьё, из которого был сделан смертельный выстрел в голову животного, станет известно позже.

- В дежурную часть Отдела МВД России по Боровскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что на территории Подсобного хозяйства лежит убитая собака породы «курцхаар». На место происшествия незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. В ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что собака была застрелена. Они провели ряд оперативно-розыскных мероприятий: подворовый обход, опрос свидетелей. В ходе этой работы изъято ружье и патроны у одного местного жителя, проживающего неподалеку от места происшествия. В настоящее время изъятые предметы направлены на судебно-баллистическую экспертизу. По её результату будет принято процессуальное решение, - прокомментировали нам в пресс-службе ОМВД по Боровскому району.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

Результат экспертизы будет известен недели через две. Но каким бы он ни был, данная история стала поводом ещё раз задуматься над тем, насколько ответственно владельцы собак относятся к своим питомцам.

К сожалению, ленты соцсетей еженедельно пестрят просьбами помочь найти любимца, который пропал во время самовыгула, убежал в неизвестном направлении, когда владелец снял поводок, или собака попросту сбежала с плохо огороженной территории двора. Ведь если бы не громкий оружейный выстрел, эта история не получила бы столь широкого резонанса и внимания со стороны полиции. Это значит, что в любом другом случае собака могла бы погибнуть под колесами машины или затеряться в незнакомой и безлюдной местности. А все потому, что они - собаки - уверены, что человек их никогда не даст в обиду, ведь он - их хозяин и друг, а значит, всегда придет на помощь.

А что касается лица, переступившего границу человечности, то полиции предстоит серьезно поработать в этом направлении. Ведь выстрел в беззащитное животное может быть весьма тревожным сигналом нестабильной психики человека, в голове которого роятся более страшные мысли.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Другие статьи из рубрики «Беспредел»