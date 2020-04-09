Боровчане объединились, чтобы помочь нуждающимся самоизолированным землякам

В середине марта при поддержке ОНФ и партии «Единая Россия» в Калуге был открыт первый в России общественный волонтерский центр по оказанию помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового типа коронавируса COVID-2019. К этой инициативе присоединились такие движения, как «Волонтеры-медики» и «Волонтёры Победы». Не остались в стороне и добровольческие движения Боровского района, имеющие опыт подобной работы.

В начале недели их разрозненную деятельность объединил районный волонтерский штаб «Доброволец», координатором которого стала депутат Законодательного Собрания Калужской области Татьяна БАТАЛОВА.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

- Татьяна Валентиновна, волонтерское движение в Боровском районе имеет хорошую историю. В нынешних условиях противодействия распространению коронавируса вы привлекаете к работе существующие в районе волонтерские движения?

- Да, безусловно. Молодежные добровольческие объединения на местах уже взаимодействуют с социальными службами по обслуживанию людей старшего поколения, в случае необходимости посильно помогают социальным работникам. Кроме того, по своей инициативе к добровольческой деятельности подключается много предпринимателей и предпринимательских сообществ. Каждый день присоединяются новые люди и организации, желая оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается.

Мы формируем волонтерские отряды из числа небезразличных, активных и социально ответственных жителей. Районный штаб готов оказать содействие всем неравнодушным людям, желающим объединиться для помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение.

Отмечу, что мы взаимодействуем с Калужским региональным волонтерским штабом, присоединяясь к участию в общероссийской акции «#Мы вместе». Также помощь в работе добровольцев оказывают депутаты Законодательного Собрания. Мои коллеги в своих районах принимают активное участие в решении вопросов, которые помогают добровольным помощникам своевременно и эффективно приходить на помощь к жителям региона.

- Куда должен обратиться человек, желающий стать волонтером, и есть ли возрастные ограничения для такой деятельности?

- Центр развития творчества детей и молодежи, базирующийся в Боровске, является местом расположения районного волонтерского Штаба «Доброволец». Если у кого-то есть желание и возможность оказать помощь тем, кто в ней нуждается, следует обращаться по телефону 8(48438) 4-29-54 или связаться с нами в группе Молодежного совета Боровского района в «ВКонтакте».

Что касается возрастных ограничений, отвечу так: добро не имеет возраста, но время сейчас определяет особые требования ко всем. Поэтому в данной ситуации оказывать помощь могут только люди старше 18 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

- Каждый волонтер преследует благую цель - быть полезным обществу. Но в сегодняшних условиях даже такое бескорыстие может стать опасным. Должен ли волонтер иметь медицинское заключение о своем здоровье?

- Медицинское заключение как документ, обязательный к предъявлению, не требуется. Однако, вопросу состояния здоровья добровольца мы уделяем большое внимание. По каждому волонтеру ежедневно составляется отдельный чек-лист, а прежде, чем приступить к выполнению поступившего заказа, необходимо пройти контрольный замер температуры тела и выполнить комплекс санитарно-гигиенических мер, согласно инструкциям. Отмечу, что наши добровольцы проявляют глубоко осознанное отношение и к своему здоровью, и к здоровью окружающих.

- Желание помогать ближнему - это хорошее человеческое качество, но даже ему необходимо учиться. Проводится ли в штабе инструктаж, который предписывает правила общения со своими подопечными в условиях опасности распространения COVID-19?

- Каждый доброволец обязательно проходит полный инструктаж по технике безопасности в нынешних условиях и строго обязуется соблюдать все правила. Например, наличие средства защиты - необходимое условие и требование сегодня к каждому человеку, тем более к волонтерам. Без них к отработке поступивших обращений добровольцы, привлеченные районным штабом, не допускаются. Вопросы обеспечения волонтеров необходимыми средствами защиты и обеззараживания решаются и находятся на контроле администрации района.

Кроме того, людям, решившим влиться в добровольческое движение, предоставлена возможность пройти специальное обучение в дистанционной форме.

ЛИНИЯ ДОБРА

- Для какой работы особенно нужны сейчас волонтеры, и каков у вас охват территории?

- На текущий момент, в основном, поступают обращения по покупке и доставке продуктов питания и лекарств пожилым людям на дом. В зависимости от изменения ситуации, возможно, появятся и другие направления активности.

Оперативная информация сосредотачивается в районном штабе для общей координации оказания помощи жителям всего Боровского района. Для того, чтобы помощь дошла даже в удаленные населенные пункты, мы взаимодействуем с добровольцами сельских поселений, а также с местными администрациями.

- Хочется верить, что работы у вас будет немного, и пожелать нам всем, чтобы данная ситуация поскорее сошла не «нет». И все же, как с вами могут связаться люди, которым сегодня нужна помощь со стороны?

- Мы все сейчас надеемся на лучшее. Но это будет зависеть от ответственного отношения каждого, от того, соблюдают ли люди, которые могут это делать, самоизоляцию, выполняют ли они все меры предосторожности.

А обратиться за помощью волонтеров боровчане могут по телефону горячей линии 8 800 550 18 68.

Беседовала

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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