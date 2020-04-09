«Жизнь испытывает нас!» Георгий Гурьянов призвал жителей СП «Ворсино» к ответственности и терпению

Коварный вирус, который перевернул размеренную жизнь каждого россиянина, медленно вползает на территорию Калужской области. Такого победного шествия, как в столице и московском регионе, на нашей территории, слава богу, нет, и хочется верить, что своевременно принятые меры по недопущению распространения инфекции позволят не сильно пошатнуть калужскую статистику.

Однако, в данном случае каждому следует действовать по принципу «на бога надейся, да сам не плошай». Поэтому местные органы власти продолжают делать все возможное, чтобы обезопасить свое население, в том числе, призывая к самосохранению тех, кто ещё не осознал опасность ситуации.

В ОТВЕТЕ ЗА СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ

Уже неделю жители Калужской области находятся на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионе. Этот период временного отрешения от внешнего мира некоторым людям даётся непросто. Чтобы поддержать земляков в столь непростой период, известные жители Калужской области приняли участие во флешмобе "#лучшедома40".

Среди его участников политики, спортсмены, артисты, учителя и представители других сфер жизни. Не остался в стороне и глава администрации СП "Село Ворсино" Георгий ГУРЬЯНОВ, который записал аудиообращение к жителям своего сельского поселения:

- Уважаемые жители Ворсино, дорогие друзья! Мы прошли с вами долгий путь развития и преобразования нашего поселения. Преодолели много преград и решили много сложных задач. Но жизнь испытывает нас коронавирусом. Нельзя недооценивать это заболевание. Каждый человек сегодня несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих.

Особенно прошу жителей старше 65 лет оставаться дома. Родители, будьте благоразумны , не отпускайте детей и сами без надобности не выходите на улицу. Таким образом вы сможете себя обезопасить. Каждый человек должен проявить гражданскую ответственность. Только так мы можем остановить эту эпидемию. Крепкого вам здоровья и терпения! Мы победим! - говорится в обращении к жителям.

ГЛАВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Конечно, побеждать коронавирус надо не словом, а делом. Поэтому в данном сельском поселении держат на контроле работу по дезинфекции мест общего пользования. Согласно письму, разосланному всем управляющим организациям Калужской области региональной Госжилинспекцией, коммунальщики должны регулярно проводить химобработку таких пространств в многоквартирных жилых домах. Но, несмотря на то, что данный процесс полностью лежит на совести УК, по сути, только жители могут оценить усердие тех, кого они наняли для управления своим домом. При этомместная администрация не самоустранилась .

Как прокомментировал глава администрации СП "Село Ворсино" Георгий ГУРЬЯНОВ, его муниципалитет уже позаботился о том, чтобы пережить трудные времена в полной боевой готовности.

- Мы оформили заказ на приобретение трех кубометров средства для дезинфекции общественных территорий поселения. Но с УК тоже поделимся, поскольку на администрации лежит главная ответственность за безопасность жителей, - заявил Георгий ГУРЬЯНОВ.

Отметим, что такой стратегический подход к ситуации проявили сразу четыре поселения Боровского района (Балабаново, Боровск, Ермолино и Ворсино). Они объединили свои запросы в единый заказ, закупив, в общем, 18 "кубов" химикатов для обработки.

К слову, жители Ворсино одни из первых оценили заботливое отношение к себе и опубликовали в социальных сетях благодарность за проведенную дезинфекцию. На вопросы тех, в чьих подъездах ещё не появился характерный хлорный запах, в администрации ответили: обработка мест общего пользования проводится повсеместно в соответствии с разработанным графиком, надо немного подождать!

ЗВОНИТЕ ДОКТОРУ!

Но людей беспокоит не только профилактика заражения, но и ограничения в случае необходимости получить медицинскую помощь.

На основании постановления главного государственного санитарного врача по Калужской области Светланы РОЖКОВОЙ "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Калужской области" в регионе введены ограничения в работе медучреждений. С 28 марта и до особого распоряжения запрещены: плановая госпитализация пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением госпитализации по жизненным показаниям; посещение гражданами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; диспансеризация населения, вакцинация всех возрастных групп; плановые профилактические осмотры, включая обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп; плановое восстановительное и санаторно-курортное лечение, оздоровление, за исключением лиц, направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.

В связи с этим все поликлиники и больницы Боровского района скорректировали свою работу, отменив плановые профилактические осмотры и диспансеризацию населения. Теперь боровчанам и ворсинцам (в том числе) с признаками простудных заболеваний и иными проблемами самочувствия следует вызывать медиков на дом.

На такой режим работы перешли и ФАПы, обслуживающие жителей сельских поселений. В частности, в Ворсино организован временный порядок работы врачебной амбулатории и ФАП в д. Коряково. Всем, кому требуется медицинская помощь, предлагают обращаться по телефонам медицинских сотрудников, номера и список которых опубликованы на официальной странице администрации сельского поселения.

+7 (48438) 6-87-00 - Врач-терапевт, Бархович Ольга Анатольевна

+7 (48438) 6-87-02 - Врач-педиатр, Попова Ольга Юрьевна

+7 (910) 600-32-15 - Фельдшер-акушер, Синекопенко Владимир Юрьевич.

Однако не стоит забывать, что необходимость набрать номер врача и вызвать его на дом сейчас зависит от личной ответственности перед самим собой. И поэтому, чтобы не подвергать себя опасности и не отвлекать докторов от оказания помощи тем, кто в ней нуждается в силу возрастных заболеваний, оставайтесь лучше дома.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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