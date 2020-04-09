Тяжело в учении... Школы Боровского района учатся работать по-новому

6 апреля закончились вынужденные каникулы, и школы Боровского района перешли на удаленный режим работы. Эта форма обучения стала абсолютно новой не только для учеников, но и для самих преподавателей, которым пришлось на ходу перестраивать план занятий.

Помимо этого администрации и отделу образования нужно было решить еще целый перечень важных вопросов, таких, как компенсации питания льготникам и работа с ребятами, не имеющими дома компьютера или живущими в отдаленных деревнях.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ

Как отметил в ходе своей видеоконференции министр образования региона Александр АНИКЕЕВ, в условиях пандемии удаленная форма обучения является единственно возможной, независимо от того, нравится это педагогам и ученикам или нет. Нахождение пары десятков человек в одном классе при угрозе коронавируса действительно выглядело бы безумием. Но при этом необходимо понимать, что перестроить отлаженную десятилетиями систему под совершенно новый формат работы за одну неделю - невозможно.

Тяжелее всего было ученикам 9-х и 11-х классов, которые приступили к занятиям еще 30-го марта, и их учителям, которым пришлось готовить материал для уроков буквально за пару дней. Однако именно их опыт стал первым блином перед большой «прожаркой» всех остальных параллелей школьников.

В каком формате должна проводиться работа с учениками, каждая школа решала самостоятельно. Как отметил заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСКЬИН, в этом вопросе подход образовательных учреждений по всему муниципалитету различается.

- Большинство директоров и учителей приняли решение использовать систему электронных журналов и дневников, где ребенку выдается задание, а в ответ он присылает на проверку текстовый файл или фотографию своей работы. Однако, есть и такие учреждения, где обучение ведется с помощью специализированных платформ, например, «Ноосферная школа», - рассказал Алексей Васильевич.

Гераськин подчеркнул, что сложности действительно есть, и сейчас, по сути, проходит апробация нового подхода к обучению, а сами педагогические коллективы проводят совещания, подбирая наиболее подходящие методики, способные заменить привычные «сорокапятиминутки».

ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Не удается избежать проблем и в техническом плане. Из-за того, что большинство боровчан находится на самоизоляции, интернет-трафик вырос в разы, и не все сети оказались способны с этим справиться. Тем более, когда речь идет о видео-уроках, которые одновременно пытается посмотреть сразу несколько тысяч школьников. Все это приводит к сложностям, связанным со своевременным выполнением заданий и накладыванием одних уроков на другие.

- В первый день, 6-го апреля, было очень тяжело. Скорости интернета не хватало, поступало много звонков от родителей. Школы старались, как могли, переподключались, настраивались на уроки, но работа все равно затянулась до позднего вечера. Скажем прямо - переход на «удаленку» получился непростым, но все понимают его необходимость, поэтому справимся. Ранее у нас подобная работа велась с детьми на индивидуальном обучении и надомниками, но в таком масштабе никогда. Тем не менее, используем наработки, адаптируем систему. Педагоги - народ вообще очень упорный, поэтому прорвемся, - уверена директор балабановской школы №4 Надежда РАСЧЕСКОВА.

В этой ситуации очень важно не терять голову и, как отмечали в Министерстве образования региона, учителям была дана негласная директива более лояльно отнестись к проверке работ учеников.

Впрочем, еще одной сложностью можно назвать поведение самих ребят. Длинные каникулы и нахождение дома, а не в классе перед преподавателем не самым лучшим образом отразились на дисциплине, и вернуть образовательный процесс в привычное русло порой нелегко.

- Технические сложности, конечно, есть, но важно, чтобы и сами ученики серьезно подходили к занятиям. Естественно, подобная форма для них тоже в новинку, но некоторые ребята относятся к этому совсем несерьезно, и учителям приходится постоянно держать руку на пульсе и следить за своими классами. Будем надеяться, что это все временные сложности, и дальше мы все войдем в привычный темп, но пока переход на эту форму работы дается нелегко, - рассказала директор боровской школы №2 Нина МАКСИМОВА.

Однако, если проблемы со связью и несобранностью некоторых ребят были довольно предсказуемы, то несколько «подводных камней» пришлось преодолевать буквально на ходу. Например, как быть с теми учениками, у которых нет необходимой для занятий техники. Из резерва школ раздали все имеющиеся ноутбуки, однако, как отметил Гераськин, 50 детей пока не имеют никаких иных гаджетов кроме телефонов. Для того, чтобы их обучение не прерывалось, в школах поставили специальные ящики, где родители могут забрать или оставить задания в бумажном варианте. А для ребят из удаленных деревень, где порой нет не только интернета, но даже и телефонной связи, будет работать автобус: водитель привезёт распечатки заданий, а потом заберёт их на проверку учителям.

ОБЕД НА ДОМ

Но самой сложной задачей стало обеспечение льготников бесплатными обедами. Если раньше инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также ребята из многодетных или малообеспеченных семей получали питание в школьных столовых, то с учетом сегодняшних обстоятельств врио губернатора региона Владислав ШАПША дал задание обеспечить их пайками на дому.

Стоимость наборов составит 600 и 800 рублей, а списки тех, кому они полагаются, были сформированы по состоянию на 16-е марта, и в настоящий момент в них числится примерно 1500 учеников. Если же семья или ребенок попал в льготные категории уже в последующие дни, то необходимо обратиться в школы и прислать подтверждающий документ.

- Пайки рассчитаны на 10 дней и, скорее всего, для их распределения будут организованы специальные пункты выдачи в школах. Перед этим родителей обзвонят и расскажут всю необходимую информацию, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

Самое важное - обеспечить безопасную передачу, чтобы не создавать ненужный риск для здоровья детей и их родителей. Подыскивать необходимые варианты поручили руководителям образовательных учреждений, которые сейчас активно занимаются этой работой.

- В начале недели составили точный перечень, все перепроверили и готовимся к выдаче. После получения средств закупка будет проходить у единственного поставщика, а распределение планируем начать уже на следующей неделе. Заниматься этой работой будут завучи - в трех местах на выходах из школы установим специальные пункты, где родители смогут получить пайки для своих детей, - рассказала директор балабановской школы №1 Людмила КНЯЗЕВА.

А в самой большой школе района, боровской «первой», руководство занимает более осторожную позицию. Детей, попадающих в льготные категории, здесь более 250 человек, и если все родители начнут приходить за пайком одновременно, то риск для здоровья жителей и персонала сильно увеличивается.

- Честно сказать, задача не самая простая, и над ней нам предстоит еще крепко подумать. Одно могу сказать точно - хотелось бы, чтобы сотрудники, которые будут заниматься выдачей продуктовых наборов, были оснащены средствами защиты. Надеюсь, администрация эту позицию поддержит, потому что контактов избежать невозможно - нужно сначала подтвердить личность человека, передать коробку и расписаться в получении. Без костюмов, масок и прочего нам тут не обойтись, - отметил директор образовательного учреждения Сергей КУПРАНОВ.

Нельзя не заметить, что сейчас вся сфера образования находится в «подвешенном2 состоянии. Необходимость работать существует параллельно со многими нерешенными вопросами, заниматься которыми чиновникам и директорам приходится буквально на ходу. Само собой, это не по нраву ни ученикам, ни педагогам, ни родителям, но иного выхода в нынешних условиях просто нет. А значит, остается только с пониманием относиться к сложившейся ситуации и постараться сообща прийти к наиболее комфортному для всех сторон варианту.

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