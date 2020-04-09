Это не навсегда

Мне повезло больше, чем многим другим - не пришлось кардинально менять свою жизнь с началом режима самоизоляции. Во-первых руководство нашего медиа-холдинга придерживается гибкой политики: делай порученное дело качественно и в срок - и работай на удаленике! В таком режиме я уже более тринадцати лет. Во-вторых, не смотря на общительность и интерес к жизни, я редко контактирую с посторонними людьми, оставляя за шторами личного пространства только тех, кто мне по-настоящему близок. Исключение составляют контакты, связанное с общественной деятельностью. Но и эта часть моей жизни в режиме самоизоляции легко компенсируется при помощи современных средств связи. В общем жить за закрытой дверью вполне возможна, тем более, когда рядом двое младших детей, с которыми весело и интересно.

Меня не настигла паранойя, но на выход из дома наложено строгое табу. Выйти могу только я и исключительно по трем "разрешительным" поводам - мусор, собака, магазин. Детей не пускаю, поскольку не могу быть уверена, что они, случайно, не нарушат правила безопасного порибывания на улице. И тогда драить спиртом мне придется не только все те предметы, которые сама использую - ключи, банковскую карту и т.п., но и детей сверху донизу. Повторю, это не паранойя! Всего лишь хорошее знание гигиены, как одного из разделов медицины.

Конечно и меня напрягает то, что я не могу поехать с детьми в кино или кафе, не вмтречаюсь с подругами и не вижу старших сыновей, поскольку для этого им придется долго ехать на электричках с посторонними людьми. Но я знаю, что так надо, потому что в нашей семье я несу ответственность за своих родных и любимых. А еще верю, что самоизоляция, как поет в своей песне друг моей дочери, - это не навсегда!

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