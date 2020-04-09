Жителя Ермолино возмутила недоделанная крыша

Ни для кого не секрет, что из-за начала пандемии многие работы по благоустройству или ремонту жилых домов оказались в подвешенном состоянии. В конце концов, сотрудники подрядных организаций такие же люди, а значит, у них тоже есть право поберечь свое здоровье.

Но такое понимание ситуации заканчивается, когда у людей возникает паника из-за распахнутой всем ветрам крыши. Впрочем, взгляд на одну и ту же проблему у разных сторон может и не совпасть.

Капитальный ремонт дома для жителей всегда большое событие. Тем более, когда речь идет о многоэтажках, построенных еще в 60-х годах прошлого века. В этом году в число «счастливчиков» попали жители дома№9 в ОПХ Ермолино, где в марте рабочие начали проводить работы по ремонту крыши.

Начало пандемии ожидаемо замедлило прогресс, что, учитывая капризы погоды, могло стать причиной серьезных проблем. Ведь строители так и не успели «закрыть» дом, а значит, в случае выпадения большого уровня осадков, был риск попадания их в квартиры верхних этажей, что не могло не беспокоить собственников.

Особенно сильно заволновались ермолинцы после недавнего снегопада, а один житель даже снял видео, на котором видно, что часть кровли отсутствует, а сама крыша засыпана снегом.

- Когда все это растает, то вода непременно попадет к нам в квартиры, потому что закрыть объект подрядчик не озаботился. В одном месте у меня уже провисает потолок, и в случае ЧП вы попадаете на очень серьезные деньги за восстановление моего евроремонта, - обращается к строителям мужчина.

Само собой, эта запись не могла не привлечь внимания как пользователей социальных сетей, так и чиновников. Но по итогам проверки, выводы властей с мнением оператора разошлись.

- Выезжали на объект совместно с представителями Фонда капремонта, и сразу хочу отметить, что ничего критичного или страшного в ситуации нет. Угрозы для квартир нет, пленка в настоящий момент натянута там, где это необходимо, а сами работы находятся в завершающей стадии, и к концу апреля объект уже будет сдан, - кратко обрисовал ситуацию заместитель главы администрации Ермолина Александр ИСАЕВ.

Доделать подрядчику осталось как раз-таки наружную часть фронтона, но прежде необходимо закончить монтаж выходящей по нему электропроводки.

Что же касается состояния крыши на сегодняшний день, то кому верить - личное дело каждого. Но можно с уверенностью сказать, что закончить капитальный ремонт без каких-либо неприятных происшествий - это тот вариант, который устроит обе стороны.

Семен ФРОЛОВ

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