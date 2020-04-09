Штрафы за пал травы выросли вдвое

Введенный в районе режим самоизоляции положительно сказался на ситуации с палом травы, и на минувшей неделе их число можно было пересчитать по пальцам. Но грядущее потепление, по мнению сотрудников МЧС, может обернуться очередным «горячим» периодом, а значит, превентивные меры нужно принимать уже сейчас.

Тем более, что введенный 3-го апреля особый противопожарный режим расширяет полномочия огнеборцев и вводит новые ограничения.

Из года в год апрель для боровских пожарных становится месяцем напряженной работы. Теплая погода и открытие дачного сезона обычно чреваты ростом палов сухостоя, и сотрудникам МЧС приходится бросать на борьбу с ними все имеющиеся силы.

Введение особого противопожарного режима призвано помочь предотвратить самые страшные последствия, и вводит для жителей ряд новых правил, о которых более подробно рассказал начальник отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

- Прежде всего, в силу вступает запрет разводить открытый огонь в сухую и ветреную погоду, а также ближе, чем в 50 метрах от лесного массива. Вопреки распространенному заблуждению, находиться на природе по-прежнему можно (если это не нарушает условий карантина - ред.), но вот устраивать пикники следует только на специально отведенных для этого площадках, иначе можно получить административный штраф, сумма которого на время действия особого режима увеличивается в два раза, - отметил Александр Владимирович.

Также Ларионов подчеркнул, что спасатели рассчитывают на помощь глав администрации поселений и местных ДПК, поскольку поддержание безопасности - это общее дело. Помимо чиновников и сотрудников МЧС, к нему планируется привлечь лесничество, которое возьмёт на себя патрулирование массивов и работу с арендаторами на подшефных территориях. Не останется в стороне и земельный контроль, в чьи обязанности входит надзор за заростами на участках, и, конечно же, районная прокуратура, взявшая на себя отслеживание ситуации в самых крупных сельскохозяйственных предприятиях.

К слову, именно они вызывают у чиновников больше всего беспокойства. Например, глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ сразу же попросил уделить внимание нескольким организациям.

- Необходимо, чтобы провели проверку по колхозам «Москва» и «Первомайский». У них много земель, при этом часть из них раньше проходила по Лесфонду, чуть позже введена в оборот как сельскохозяйственная , а сейчас простаивает и постепенно зарастает, - отметил Николай Константинович.

Вообще, проблема с нерадивыми землевладельцами для Совьяков не в новинку, и ранее Галенков уже не одни раз отмечал, что именно частники зачастую хуже всего следят за своими наделами, будь то противопожарная профилактика или обработка от борщевика.

Ларионов со своей стороны заверил, что этим и другим организациям уделят внимание, и в случае нарушений прокуратурой будут предприняты меры реагирования. В целом же, совместный итог работы всех вовлеченных сторон подведут в конце месяца на очередном заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Семен ФРОЛОВ

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