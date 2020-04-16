С «короной» по улице. Боровчан пугают зараженные соседи

По данным на утро 16 апреля на территории Боровского района зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией. То есть, это те люди, чей повторный тест дал стопроцентный подтверждающий результат. Большинство из них находятся на самоизоляции дома, что вызывает недовольство у тех, кого миновал COVID-19.

Порой возмущения боровчан смахивают на средневековую панику - того и гляди, явит себя святая инквизиция. Но на минувшей неделе, к сожалению, появились тревожные сигналы, не обратить внимание на которые - значит допустить стремительное заражение населения в Боровском районе.

ГРАНИЦЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ

В Русиново в многоквартирном жилом доме целая семья находится на самоизоляции. Где именно проживают эти люди, и кто входит в состав этой ячейки общества, официально не сообщалось - защита персональных данных. Однако любой маленький город - это большая деревня. А потому в социальных сетях местные жители начали активно делиться информацией, которой они обладали, проживая по-соседству.

Именно из этой переписки и стало известно, что мать семейства, якобы, нарушает правила самоизоляции, спокойно передвигаясь не только по улицам города, но и посещая единственный на всё Ермолино сетевой магазин.

- Почему, когда подтвержден диагноз коронавируса, их не забирают в инфекционную больницу? А они при этом посещают магазины! Только что она шла из магазина и сказала, что у неё диагноз не подтвердили, а у мужа 50/50, но при этом она свободно перемещается! - сообщила 15 апреля жительница Ермолино Марина Ф.

Эту информацию подтвердила и другая местная жительница Анастасия В.:

- Тетка эта ходит без маски, говорит, что у неё и брата проба отрицательная. Мужу плохо, сказала, у него вчера пробу ещё раз взяли. Живет их там 5 или 6 человек. После обработки подъезда ее видели - шла из «Пятерочки».

Поступившую информацию мы передали заместителю главы администрации Боровского района Алексею ГЕРАСЬКИНУ и начальнику ОМВД по Боровскому району Александру КУЛИГИНУ, которым пришлось принять экстренные меры реагирования.

КТО ЗА КОГО В ОТВЕТЕ?

Какими бы страшными ни оказались последствия заражения коронавирусом, пока заболевание протекает в легкой и средней форме тяжести, человек остается дома, обязуясь соблюдать строгий карантин - не иметь никаких контактов с внешним миром. Конечно, основной уклон в этом делается на сознательность граждан перед окружающими. Но все же, понимая, что есть категория людей, для которых моральные принципы - пустой звук, Государственная Дума одобрила введение крупных штрафов для разной степени нарушителей запретительных мер.

- Если факт нарушения будет подтверждён, то эти действия попадут под ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»,- комментирует ермолинскую ситуацию пресс-секретарь полиции Анжела МИХАЛЁВА.

Однако наказание рублем - не всегда выход из ситуации и решение проблемы. И для предотвращения подобных случаев администрации района теперь придется продумать цепочку помощи таким людям. Направлять к ним волонтеров - значит подвергать здоровых людей опасности, но ведь каким-то образом семья должна приобретать продукты.

- Это первый такой случай, и он для нас повод продумать наперед механизм действий. Сегодня (16 апреля) этой семье привезут сельхозпродукты, которые предоставят предприниматели. Но в дальнейшем еще предстоит проработать, как и сколько район сможет оказать помощи таким семьям в случае необходимости, даже при поддержке предпринимателей, которые сейчас активно нам помогают, - говорит замглавы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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