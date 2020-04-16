Николай Калиничев ответил на вопросы боровчан онлайн

На прошлой неделе глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ озвучил итоги 2019-го года. Учитывая сложившуюся обстановку, делать это Николаю Александровичу пришлось в режиме онлайн.

Доклад чиновника оказался не слишком долгим, и большую часть общения с боровчанами Николай Александрович посвятил ответам на их вопросы, которые жители могли присылать как заранее, так и в режиме реального времени.

Ежегодные отчеты глав исполнительной власти для жителей Боровского района давно превратились в добрую традицию. При этом заведенный порядок остается неизменным - сначала о своих успехах докладывают в поселениях и только потом общий итог подводят на районном уровне.

Однако с последней частью в 2020-м вышла задержка, и если «на местах» успели пообщаться с населением до начала пандемии, то выступление Николая Калиничева оказалось под вопросом. Но, несмотря на все сложности, отчет все-таки состоялся, пускай и в непривычном режиме онлайн-трансляции.

Несмотря на новую для себя форму выступления Николай Александрович держался хорошо и со своим докладом справился быстро, уложившись в 30 минут. Впрочем, куда больше боровчан интересовали ответы на заданные вопросы, поэтому основной упор был сделан именно на них.

Беседа с населением заняла у главы администрации района вдвое больше времени, чем рассказ о социально-экономических показателях, и в ходе неё были затронуты многие важные темы. Самыми «горячими» и интересными среди них стали работа компании «Трансмет» от зловония которой страдают жители Ермолина и проблема обманутых дольщиков в Балабанове и совхозе Боровский. Помимо этого подробно остановились на вопросах экологии, медицины, ситуации с коронавирусом в районе и области в целом, а также обсудили грядущие выборы в Городские Думы и Районное Собрание.

В целом доклад получился довольно сжатым, но при этом посвященным именно тем темам, которые больше всего волнует боровчан. К слову, зрителей на момент онлайн-трансляции собралось гораздо меньше, чем можно было ожидать. Выступление Калиничева в прямом эфире смотрело менее ста человек.

Для всех тех, кто не смог присутствовать, но хотел бы ознакомиться с итогами 2019-го года и узнать мнение главы исполнительной власти по самым острым вопросам в муниципалитете в официальной группе администрации Боровского района «ВКонтакте» выложена запись всего эфира.

Семен ФРОЛОВ

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