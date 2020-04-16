Школьников пожалели, но не очень

Одиннадцатиклассникам не обещают отменить экзамены.

Фигура речи «Грызть гранит знаний» перестала быть таковой для российских школьников. Сейчас каждый ребёнок, действительно, вынужден «точить зубы», чтобы выучить уроки и не отстать от программы класса.

С одной стороны, такая ситуация заставляет переосмыслить отношение к учёбе и формировать такие качества характера, как упорство и любознательность. Но с другой-- лишает слабых учеников шанса набрать необходимый багаж знаний, который позволит им в будущем быть успешными.

В ПРОЦЕССЕ

С 6 апреля начался общий процесс дистанционного обучения. На неделю раньше его начали калужские выпускники 9-х и 11-х классов. О том, что этот процесс оказался нелегким для всех, говорит и министр образования Калужской области Александр АНИКЕЕВ, который просит родителей и учеников проявить терпение, пока идет настройка интернет -ресурсов, не единожды за две минувшие недели дававших сбой в работе.

Невозможность вовремя выйти на связь, чтобы получить задание или отправить его на проверку - беда не великая. Тем более, что учителя относятся к своим ученикам с особым вниманием и терпением, они ведь и сами оказались в неожиданно сложной ситуации.

- Я сам преподаю в старших классах и могу сказать, что нагрузка на учителей сильно выросла. Если раньше педагоги объясняли тему в классе и потом проверяли работы в тетрадях, то теперь мы выходим на связь дополнительно, объясняя индивидуально то, что не поняли дети. К тому же, проверять работы по присланным фотографиям - сильная нагрузка на зрение. В общем, недостатки в дистанционном обучении есть, но мы работаем, это наш долг, - рассказывает директор Боровской школы №1 Сергей КУПРАНОВ.

Однако родители школьников не столь сдержанны на мнения в отношении такого «доступного» образования, дарованного Конституцией страны.

Как учиться детям, если в семье один компьютер, а учеников несколько, да ещё и родители работают на нём по «удаленке»? Почему дети должны портить зрение, часами глядя в мониторы? Где мамам и папам брать свободное время, чтобы помогать делать уроки по новым темам, непонятным детям? Все эти вопросы постоянно звучат в социальных сетях и пока не находят полного ответа.

Министерство образования региона, как и все, впервые столкнувшееся с такой ситуацией, пытается сглаживать острые углы, обращаясь к педагогам с просьбой не сильно нагружать заданиями своих учеников, а к родителям и школьникам - не срываться в гневе на педагогов, которые тоже не рады такому удаленному общению с детьми. Но пока все это лишь слова, поскольку точного понимания, как должен выстраиваться процесс обучения, когда к нему никто не готов, нет.

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Министерство просвещения и Рособрнадзор уже передвинули дату начала экзаменов. Если раньше страт этого процесса был запланирован на 25 мая, то теперь его перенесли на 8 июня. Но удастся ли провести проверку знания в начале лета, никто не знает. Ситуация с коронавирусом может развиваться по неблагоприятному сценарию, и тогда экзаменационный период вновь отодвинут. Такую вероятность уже подтвердил 14 апреля Рособрнадзор.

С точностью можно говорить лишь о том, что в этом году девятиклассники будут сдавать ГИА только по обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по выбору отменяются.

- Сейчас мы пришли к тому, что было до введения ГИА: ученики 9-х классов сдавали только обязательные предметы - русский и математику. В данном случае считаю, что это правильно, - комментирует Сергей КУПРАНОВ.

МИМО ВУЗА?

Что касается учеников 11-х классов, то жалеть их пока никто не собирается. На предложение отменить сдачу дополнительных предметов для этой категории школьников, как и на идею вообще отменить экзамены, чиновники от образования отвечают категоричным «нет». Директор боровской «первой» школы тоже считает, что старшим выпускникам надо пройти эти испытания.

- Для того, чтобы получить диплом об окончании школы, детям достаточно успешно сдать русский и математику. Но ведь в 11-й они шли, дабы поступить в вузы, а для этого нужны результаты по профильным предметам. Я думаю, ребята справятся, - надеется Сергей Купранов.

Конечно, в данном случае наибольшую роль в сдаче ЕГЭ сыграет та подготовка, которая была у школьников на протяжении минувших десяти с половиной лет. Но смогут ли все собраться морально после длительного перерыва в привычной форме обучения, сказать сложно.

Что касается снижения проходного порога в вузах (а он ежегодно растёт), то об этом речи вообще не идёт. А потому, сколько выпускников 2020 года смогут претендовать на получение высшего образования, сейчас трудно предположить. Если добавить к этой ситуации падение уровня доходов родителей, которые не смогут потянуть платное образование своего ребенка в вузе, то, вероятнее всего, стоит ожидать прирост учащихся в техникумах и колледжах. То есть там, где на выходе сегодняшние школьники получат рабочие профессии, так необходимые стране.

Единственной ложкой мёда в этой бочке дёгтя стала новость для мальчишек. Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий ГЕРАСИМОВ, в этот весенний призыв на службу не будут забирать выпускников 11-х классов, дав им возможность поступить, вероятно, в профтехучилища.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

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