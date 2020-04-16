До окончания работ в «Молодежном» осталась пара недель

Решением проблем водоснабжения микрорайона «Молодежной» активно заниматься начали в последние месяцы. Совместные усилия местных властей и ГП «Калугаоблводоканал» уже привели к улучшению ситуации, а в перспективе натерпевшиеся за последние годы собственники должны и вовсе забыть о перебоях и отключениях.

Уже в прошлую пятницу была завершена промывка всех скважин, а через две недели истечет срок, за который калужский монополист обещал завершить подключение домов к своим сетям.



В то, что все проблемы «Молодежного» с водоснабжением можно исправить всего за пару месяцев, кажется невероятным. Долгие годы здесь сменялись директора местного ЖКУ, люди записывались на приемы к чиновникам и писали обращения в региональный центр и даже в Москву. Само собой, навести порядок стоило многих усилий и потраченных средств, но зато теперь появилась надежда, что в ближайшее время одна из самых проблемных и болезненных тем в Боровском районе будет окончательно закрыта.

На прошлой неделе подрядная организация, нанятая администрацией СП «Совхоз « Боровский»», завершила промывку всех имеющихся на сегодняшний день скважин. Пуск последней - седьмой- произошел в пятницу, 10 апреля, значительно улучшив ситуацию.

- Общий объем воды увеличился с 16 кубов до 26,3. То есть практически в два раза. Это уже позволило сократить количество отключений в сутки. Так, в субботу система останавливалась всего один раз на два часа, и два раза в воскресенье, но это с учетом того, что один перерыв был не вынужденный, а технический, - рассказал глава администрации СП «Совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК.

Сейчас специалисты ЖКУ «Кабицыно» заняты регулировкой системы подачи отдельно по каждому из домов.

Параллельно с этим, сотрудники ГП «Калугаоблводоканал» продолжают заниматься своими работами. Их цель - подключить микрорайон к основным ресурсным сетям, чтобы закрыть вопрос с нехваткой дебета скважины. В настоящий момент водопроводчики уже вышли на улицу Гоголя и в скором времени должны завершить работу.

Изначально конечным сроком сдачи объекта был намечен май текущего года. Но в администрации Боровского района планируют пообщаться с представителями калужского монополиста и ускорить работы. Как рассказал возглавляющий исполнительную власть Николай КАЛИНИЧЕВ, со своей стороны району необходимо создать для специалистов все условия, чтобы уже к концу этой недели воплотить все намеченные планы в жизнь.

Семен ФРОЛОВ

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